Choque frontal entre ómnibus escolares en Tacuarembó deja tres heridos y corta parcialmente ruta 5

Dos vehículos que transportaban escolares chocaron frontalmente este martes en la localidad de Cortinas, en el departamento de Tacuarembó. Tras el impacto se registraron tres lesionados leves: dos de ellos fueron trasladados a un centro de salud por una ambulancia de ASSE.

Según informó la Policía Caminera, el accidente se registró este martes a las 07:30, en la ruta 5, a la altura del kilómetro 348. Un ómnibus, que transportaba escolares y liceales, circulaba de norte a sur cuando chocó con un micro de transporte escolar, que llevaba 10 personas a bordo. Este último vehículo, que pretendía tomar la ruta desde camino del Arbolito hacia el oeste, terminó despistando sobre la franja natural de la carretera.

Las causas del accidente todavía están bajo investigación. En el lugar se registraron tres lesionados, todos pasajeros del micro: en el ómnibus no se registraron heridos. Según señaló Caminera, en el lugar se registraban nieblas intensas a la hora del choque.

El tránsito permanece obstruido y se canaliza por la senda este.

Siniestro en Florida

Además, durante la mañana del martes, se registró otro siniestro de tránsito, también en la ruta 5 pero a la altura del departamento de Florida. Un camión, que circulaba del norte al sur, fue impactado por alcance en su parte trasera por una camioneta que viajaba en su mismo sentido. Luego, esta última fue colisionada por un camión.

La persona que viajaba en la camioneta sufrió heridas leves, pero no se registraron más heridos. Según informó Caminera, en el lugar se registró una intensa niebla y la ruta se encuentra parcialmente obstruida.