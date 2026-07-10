Denuncian presuntas irregularidades con servicios 222 en partidos de Juventud de Las Piedras; piden investigar

La Unión de Policías de la Guardia Republicana (UNI.POL.GR) presentó este viernes una denuncia ante la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior ante una "posible irregularidad" vinculada a los servicios de seguridad que son prestados a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) durante partidos en el Estadio Parque Artigas de la ciudad de Las Piedras.

Según la denuncia del sindicato, a la que tuvo acceso El País, Juventud de Las Piedras, club que disputa los encuentros en el mencionado estadio, contrata el Servicio 222 para la custodia de los árbitros. Sin embargo, la denuncia sostiene que para que estos policías cumplan su función en el estadio, la Jefatura de Policía de Canelones hace uso de funcionarios que ya están prestando servicio, los que a su vez "serían obligados a firmar boletas correspondientes al Servicio 222", sin recibir remuneración.

Sobre este hecho también fue informado el Subdirector General de Secretaría del Ministerio del Interior, Ruben Amato. Además, el sindicato solicitó una reunión urgente con el jefe de policía de Canelones, Fabio Quevedo, según supo El País.

La intención de UNI.POL.GR es que Asuntos Internos del Ministerio del Interior establezca una investigación administrativa que "determine el destino de los fondos abonados por esos servicios" y que establezca si hubo irregularidades. En tanto, desde Juventud de Las Piedras dijeron al sindicato que el pago por los servicios 222 se realiza en base a lo acordado con la AUF.

Funcionarios de la Guardia Republicana. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Denuncia y presuntas amenazas al Grupo de Respuesta Táctica

En una carta dirigida al director de la Policía Nacional, José Azambuya, a la que accedió El País, el sindicato denuncia que personal del Grupo de Respuesta Táctica (GRT), "es encomendado a desempeñar funciones de custodia de árbitros", a la vez que deben realizar "tareas de mantenimiento del orden público en el exterior del escenario deportivo".

Sostienen que en los encuentros, habiendo personal de servicio ordinario "se dispone que un equipo permanezca afectado al mantenimiento del orden público en el exterior del estadio y que tres o cuatro funcionarios policiales cumplan la custodia de los árbitros".

Operativo policial. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En ese sentido, aseguran que el personal de GRT "es designado por orden de sus superiores" para cumplir la función de custodia. Sin embargo, sostienen los funcionarios ya se encuentran en funciones en el marco de su servicio ordinario y no prestan "consentimiento para la realización de un Servicio 222" y al mismo tiempo, no reciben la "retribución legalmente prevista para ese régimen".

"Los funcionarios son obligados a confeccionar y firmar la correspondiente boleta del Servicio 222, bajo apercibimientos o amenazas de sufrir consecuencias administrativas en caso de negarse", reza la carta dirigida a Azambuya.

Aseguran tener constancia de que los policías que cumplen estas tareas no reciben el pago correspondiente al Servicio 222, "pese a que existiría documentación que acredita su realización bajo esa modalidad".