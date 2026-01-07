Accidente en 18 de Julio: taxista perdió el control y embistió a dos jóvenes que esperaban el ómnibus

Dos personas resultaron embestidas en 18 de Julio luego de que un taxista perdiera el control de su vehículo y se cruzara de senda, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Montevideo. El siniestro tuvo lugar cerca de las nueve de la mañana de este miércoles.

Tres peatones —dos jóvenes y un hombre mayor—, estaban esperando el ómnibus a unos metros de una parada en reparación. El taxi estaba circulando por 18 de Julio en dirección a Andes, pero perdió el control del vehículo antes de cruzar Convención, y terminó embistiendo a los dos jóvenes: una mujer de 26 años y un hombre de 23. El hombre mayor, por su parte, resultó ileso.

Policía frente a un patrullero. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

"Una muchacha voló unos metros", relató un testigo

Un obrero que trabajaba en la parada de ómnibus cercana al accidente contó a Telemundo (Canal 12) que el taxi comenzó a cruzarse de senda un poco antes de llegar a Convención. "Una muchacha, que fue la más perjudicada, voló unos metros y cayó al suelo", relató. Los trabajadores cortaron la calle con los conos de señalización de la obra y auxiliaron a las víctimas hasta que llegó la Policía y el personal médico.

La joven fue trasladada al Hospital Británico con un "traumatismo de cráneo y politraumatismos varios", mientras que el otro lesionado sufrió un "traumatismo facial con fractura de pieza dental" y fue dado de alta en el lugar. La espirometría del taxista, un hombre de 38 años, resultó negativa.

La fiscal del caso, Andrea Silvana Mastroianni, dispuso que se haga un relevamiento de las cámaras del lugar. Se continúa investigando el accidente.