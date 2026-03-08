A prisión joven imputado por robar dos bicicletas que violó el arresto domiciliario para ir a ver a su novia

La Justicia revocó la medida de arresto domiciliario y envió a prisión a un joven imputado por haber robado dos bicicletas junto a un compañero en Lavalleja. Si bien su defensa argumentó que se trata de una medida excesiva, un Tribunal mantuvo la resolución.

El delito fue cometido el 3 de mayo del año pasado, cuando en horas de la mañana, el imputado y una segunda persona (que también fue formalizada) sustrajeron dos bicicletas de un supermercado.

El joven, luego de ser identificado, fue detenido e imputado por un delito de hurto especialmente agravado. En ese momento, se decretó su arresto domiciliario total con autorización para ir a trabajar, aunque luego se constató que existieron reiterados incumplimientos de la medida.

Recientemente, la fiscal de Lavalleja de 2do Turno, Jessica Tonkovic, solicitó que se modifique la medida cautelar y se lo envíe a prisión preventiva. Para argumentar el pedido, expuso que el hombre se alejó del dispositivo rastreador en múltiples oportunidades y por tiempo prolongado.

En uno de estos casos, fue visto en la vía pública por un móvil policial, el cual procedió a detenerlo. Al ser interrogado, el delincuente aseguró que había ido a visitar a su novia.

Si bien continuó en arresto domiciliario, volvieron a constatarse incumplimientos. En uno de los casos, funcionarios policiales visitaron su casa y se entrevistaron con su hermano, quien aseguró no conocer el paradero del imputado.

Por este motivo, Fiscalía aseguró que no enviarlo a prisión representa un riesgo de entorpecimiento de la investigación, así como peligro de fuga y riesgo para la sociedad.

Por su parte, el abogado del imputado manifestó que se trata de “una medida excesivamente gravosa y carente de fundamento”.

Inicialmente la jueza Sylvia Recarey falló en favor de lo solicitado por Fiscalía, lo que fue apelado por la defensa.

Si bien el Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno compartió que no se trata de un delito grave, los ministros reconocieron que “el imputado vulneró” la medida cautelar “por tiempo prolongado”. La medida de prisión preventiva fue fijada hasta mediados de marzo.