Suprema Corte de Justicia ratificó pena máxima para el homicida de adolescente Ahielén Casavieja y otra mujer

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, confirmó la sentencia que imponía la pena de 30 años y siete más de medidas de seguridad eliminativas a Mauricio Leonardo Docampo, el acusado de matar a la adolescente Ahielén Casavieja (16) y a Karina Saracho (34), surge de la sentencia a la que accedió El País. Sus restos fueron hallados en la casa del hombre en Santiago Vázquez en el año 2022. Se estima que mató a Saracho aproximadamente seis meses antes que a Casavieja.

En primera instancia, la jueza María Helena Mainard había condenado al acusado por el homicidio simple de Casavieja (no femicidio como pedía Fiscalía) y lo había absuelto por el de Saracho. Había fijado la pena en 12 años y cuatro meses. En mayo de 2025, el Tribunal de Apelaciones de Primer Turno había revocado la sentencia y lo había condenado a 30 años y siete meses. Consideró que el caso de Casavieja había sido un femicidio (lo que implica una pena más grave) y también lo halló culpable del homicidio simple de Saracho.

Ahora, la Corte mantuvo la pena pero le dio la razón a la Fiscalía en que el caso de Saracho también fue femicidio. El caso lo llevó la Fiscalía de Violencia Doméstica de 3 Turno, a cargo de Valentina Sánchez.

El caso

Ahielén Casavieja estaba al cuidado del hogar de Madres con Hijos del INAU (tenía una bebé de un año), pero en febrero de 2022 obtuvo una salida autorizada por su cumpleaños. Se reunió con unas amigas y pasada la medianoche fue a tomarse un ómnibus en la Av. Luis Batlle Berres y Camino Paurú.

Allí, sostuvo la Fiscalía durante el juicio, se encontró con Docampo y otros dos hombres. Él le ofreció droga, ella se negó porque tenía que volver a su casa con su hija, pero luego que este le insistiera, aceptó.

El imputado por el homicidio le pidió a los otros dos hombres que fueran a comprar más droga a una boca y les dio plata para ello. Cuando volvieron, ni Docampo ni Casavieja estaban en la parada.

Luego se dirigieron hasta la casa de Docampo, que era taxista. Él salió, les dijo que Casavieja quería quedarse con él y les pidió que se fueran. Al otro día, la madre de la adolescente denunció su desaparición.

Esto pasó el 13 de febrero de 2022, pero no fue hasta el 3 de marzo del mismo año que el hermano del acusado —que vivía en una vivienda en el mismo predio— denunció que cuando estaba limpiando un pozo séptico encontró un restos humanos. Al otro día se allanó la casa, se perició el resto encontrado y se constató que correspondía a una persona fallecida tres o cuatro días antes. Era Casavieja. Se concluyó, entonces, que la adolescente estuvo aproximadamente 15 días viva y secuestrada.

Al fondo del terreno se encontró una bolsa con otros restos de la menor..

Luego, cuando se continuó con la inspección, hallaron una cámara séptica al lado de la vivienda con una vieja heladera adentro. Allí se encontraron los restos de Karina Saracho. La había matado hacía aproximadamente seis meses y nadie la había denunciado como desaparecida.