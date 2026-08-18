Imputación de extraditado por triple crimen: cambió la matrícula del auto de los agresores y les entregó un cargador

Un joven de 18 años extraditado desde Argentina fue imputado como cómplice del triple homicidio ocurrido en mayo en el Cerro. La Fiscalía le atribuye haber retirado la matrícula original del auto utilizado por los atacantes y haber entregado un cargador de pistola antes del crimen.

La jueza Patricia Rodríguez formalizó la investigación por un delito de homicidio complejo muy especialmente agravado y dispuso 180 días de prisión preventiva. La medida fue solicitada por la fiscal de Homicidios Andrea Naupp, quien estuvo acompañada por la fiscal adscripta Laura Menéndez.

Durante la audiencia, a la que accedió El País, la defensa no discutió que el joven hubiera retirado la matrícula y entregado el cargador, pero sostuvo que no existen pruebas de él que supiera lo que harían posteriormente los ocupantes del auto. La Fiscalía, en cambio, entiende que esas acciones significaron una colaboración con el ataque, del que además participaron otros familiares suyos.

El joven es integrante de una familia señalada por la Policía como enfrentada al grupo encabezado por el narco "Ricardito" Cáceres. Los vecinos también identifican esta rivalidad.

El triple homicidio ocurrió sobre las 22:25 del 24 de mayo en una vivienda ubicada en la esquina de Egipto y Estados Unidos. Según la reconstrucción de Fiscalía, cinco personas —entre ellas un adolescente y otra que todavía no fue identificada— llegaron armadas, ingresaron al lugar, que funcionaba como una boca de droga, y dispararon contra quienes estaban dentro.

Dos hombres, de 23 y 29 años, y una mujer de 35 murieron como consecuencia del ataque. Otras dos personas resultaron heridas y una de ellas continuaba internada en estado grave al momento de la audiencia. Naupp dedicó varios minutos a detallar las numerosas heridas de bala que presentaban las víctimas.

El seguimiento de las cámaras de seguridad permitió reconstruir los movimientos realizados por el auto antes y después del crimen. Según el relato fiscal, el vehículo hizo varias recorridas antes del ataque y sus ocupantes fueron reuniéndose en diferentes horarios en una vivienda de la calle Cuzco, que habría funcionado como punto de encuentro.

En las imágenes se observa al ahora imputado retirando la matrícula original del auto. Luego, el adolescente que se encontraba con ellos colocó otra chapa. El ahora imputado también entregó un cargador. Posteriormente, subieron el conductor y su acompañante, mientras que las otras tres personas ocuparon la parte trasera del vehículo.

A las 22:25, el auto fue registrado circulando hacia el lugar del crimen. Tras el ataque, sus ocupantes escaparon por Egipto hacia el sur. Las cámaras siguieron el vehículo hasta las inmediaciones de Polonia e Inglaterra, donde se perdió momentáneamente su rastro. Más tarde volvió a ser ubicado en la zona de Burdeos y La Vía y continuó hasta una vivienda de la calle Copiapo.

En un allanamiento posterior realizado en la calle Cuzco, los investigadores encontraron un DVD que registraba la salida del vehículo y un teléfono que había sido robado durante una rapiña por parte del adolescente.

La investigación también incluye comparaciones entre los fotogramas obtenidos en las filmaciones y fotos publicadas en redes sociales de los investigados, informes de análisis criminal, pericias de huellas genéticas y las declaraciones de cuatro testigos con identidad reservada.

La defensa solicitó que el joven que fue extraditado desde Argentina cumpliera con arresto domiciliario. Argumentó que, aunque retiró la matrícula y entregó el cargador, no está acreditado que conociera el ataque que cometerían los demás ocupantes del vehículo.

También señaló que el imputado se presentó ante las autoridades argentinas porque "quería regresar a Uruguay y ponerse a disposición de la Justicia". La fiscal respondió que no existe constancia de esa intención y remarcó que abandonó el país cuando comenzaron los allanamientos y se libró una orden de detención en su contra.

“Está presente porque se impulsó una alerta roja y una orden de captura internacional”, sostuvo Naupp al fundamentar el peligro de fuga.

Fiscalía también alegó riesgos para los dos sobrevivientes y para los testigos reservados, debido al temor existente a declarar, además de la posibilidad de que el imputado se contacte con otros participantes que todavía no fueron ubicados.

La investigación permanece abierta y quedan pericias pendientes, entre ellas algunas relacionadas con el herido que continúa grave. La Fiscalía advirtió que la imputación podría ampliarse o modificarse a la calidad de autor si se obtienen pruebas de que el joven conocía y participó en la planificación del ataque.