Crimen de Jonathan Cancela: hombre fue condenado a 8 años y 6 meses por el asesinato del estudiante de UTU

La Justicia condenó al homicida de Jonathan Cancela, estudiante de UTU asesinado en noviembre de 2025 mientras caminaba junto a sus compañeros rumbo al Intercambiador Belloni.

El hombre deberá cumplir ocho años y seis meses de prisión por un "delito de porte de armas de fuego en lugares públicos en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de homicidio a título de dolo eventual, en reiteración real con un delito de lesiones personales agravadas", según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de Fiscalía.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

De acuerdo a la investigación, el condenado estaba discutiendo con una persona a la que le disparó. La bala lo hirió en la pierna, pero siguió su trayecto y terminó impactando en Cancela, que estaba en la esquina y falleció por el disparo poco después de llegar al hospital.

La condena se obtuvo a través de un proceso abreviado, según señalan desde Fiscalía.

Policía detuvo a joven vinculado al asesinato de una mujer de 27 años en Estación Atlántida

La Jefatura de Policía de Canelones informó que fue detenido Franco David Ribeiro Rodríguez, un joven buscado por su vínculo con el asesinato de una mujer de 27 años en Estación Atlántida. Estaba requerido desde el miércoles 15 de julio tras ser identificado como responsable del ataque a balazos ocurrido un día antes.

Según supo El País, a raíz de un dato de que el joven podría estar circulando en la zona del balneario San Luis se establecieron operativos de búsqueda y patrullaje y uno de los móviles del Departamento de Homicidios lo identificó y lo detuvo, y él no opuso resistencia. Ahora quedará a disposición del Departamento de Homicidios y de la Fiscalía de Atlántida.

Cómo fue el asesinato de una mujer en Estación Atlántida

Según informó la Jefatura de Canelones en un comunicado, el martes 14 de julio en una casa de la esquina de El Tala y Los Geranios, la Policía encontró herida a una joven de 27 años que fue trasladada a un hospital pero murió rato después.

"En el marco de las primeras actuaciones se entrevistó a testigos y se recabó información sobre los presuntos involucrados, estableciéndose que los autores se habrían retirado del lugar en una motocicleta", relataba el parte policial.

Con respecto a este crimen, la Policía decía tener identificado al autor y personal del Departamento de Homicidios tenía previsto realizar allanamientos en las horas siguientes para ubicarlo. Finalmente lo encontró un mes después.