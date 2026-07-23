Condenaron a 12 años de prisión a un hombre que abusó de las tres hijas de su pareja en Colonia

La Fiscalía Letrada Departamental de Rosario, en Colonia, condenó a un hombre a 12 años de prisión por reiterados delitos de índole sexual. La investigación inició en 2021 luego de que tres hermanas relataran a personas allegadas haber sido víctimas de abuso sexual por parte de la pareja de su madre cuando eran niñas y adolescentes.

Según detallaron desde Fiscalía, los hechos fueron realizados durante años y en distintas casas donde residían las hermanas junto a su madre y su pareja. Los abusos consistieron en tocamientos en partes íntimas, exhibicionismo y espionaje. Además, hubo episodios de violación a una de las víctimas.

Por otro lado, se pudo comprobar que el ahora condenado ejerció violencia física sobre las víctimas y las amenazaba con enviarlas a un centro de protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para evitar que relataran los abusos. El hombre tenía la tenencia legal sobre las adolescentes.

La jueza del caso destacó el valor probatorio del relato de las tres hermanas, que se vio reforzado tras análisis de peritos psicológicos y psiquiatras. Desde Fiscalía, hicieron énfasis en que los delitos sexuales "suelen cometerse en ámbitos de privacidad que dificultan la existencia de prueba directa distinta al relato de la víctima, sin que ello implique una disminución de las exigencias probatorias".

En cuanto al hombre, fue condenado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de violación, reiterados delitos de atentado violento al pudor, reiterados delitos de abuso sexual agravados y reiterados delitos de violencia doméstica agravada, todos ellos en régimen de reiteración real entre sí.

Además, se le impuso la suspensión de la patria potestad y su inhabilitación por diez años de trabajo en instituciones públicas o privadas en las áreas de la salud y la educación, que implique relacionarse con niños, niñas, adolescentes o personas mayores de edad que sean dependientes. Por otro lado, deberá realizar una reparación patrimonial de 12 salarios mínimos nacionales a las víctimas y será inscrito en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.

Dos hombres condenados a 15 años de prisión por matar a golpes a un septuagenario

Dos hombres fueron condenados a 15 años de cárcel tras asesinar a golpes a un anciano de 70 años en el departamento de Paysandú. Según explicó el jefe de la Policía departamental, Alejandro Sánchez, la investigación se activó luego de que los familiares de la víctima denunciaran que hacía "varios días" que no lo veían.

El hombre vivía en la zona sureste de la ciudad de Paysandú, en una casa ubicada entre las calles Artigas y Ledesma. Un grupo de policías se dirigió al lugar el pasado jueves y se encontró al hombre sin vida, con varias lesiones en el cráneo y el rostro. "La hipótesis que maneja la Fiscalía es que las personas ingresaron por un murito lindero, de una finca que está abandonada, rompiendo una malla sombra e ingresando la vivienda", afirmó Cecilia Irigoyen, la fiscal del caso, en rueda de prensa.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

"Lo curioso del caso es que una de las personas era vecino (de la víctima); iba siempre, y le daba dinero para hacer mandados. No tenían justificación para ingresar a la vivienda de esa manera. La víctima los sorprendió ingresando a la casa y hubo una lucha con ellos", agregó.

La fiscal explicó que la condena se logró en marco de un proceso abreviado, en el que los atacantes reconocieron su responsabilidad en el homicidio. Cada uno deberá cumplir 15 años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.