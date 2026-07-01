La Justicia argentina evalúa reabrir la causa por presunto abuso sexual contra dos rugbistas franceses

La Suprema Corte de la provincia argentina de Mendoza inició este miércoles el proceso para analizar si reabre la causa contra dos rugbistas franceses que fueron sobreseídos en 2024 por cargos de violación.

La abogada Natacha Romano, en representación de la mujer que denunció abuso sexual, expuso ante el tribunal los argumentos para que se reabra la causa contra Hugo Auradou y Oscar Jegou, que siguieron la audiencia en forma virtual desde Nueva Zelanda, adonde viajaron como integrantes de la selección francesa de rugby.

"Estamos pidiendo que se revoque el sobreseimiento (de los deportistas), que se reabra la investigación y por supuesto que aparten a los fiscales que intervinieron", dijo la abogada a la AFP al cabo de la audiencia ante el máximo tribunal provincial.

Auradou y Jegou, de 22 y 23 años, fueron procesados y luego sobreseídos en una causa iniciada en 2024 por una mujer que alegó haber sido golpeada y violada por ambos en un hotel de la ciudad de Mendoza, capital de la provincia. Los franceses se alojaban allí junto a la delegación gala de rugby.

Los jugadores fueron encarcelados primero y permanecieron luego en prisión domiciliaria en Mendoza hasta que fueron liberados en agosto de 2024 tras ser sobreseídos. Al mes siguiente retornaron a Francia.

El tribunal escuchó este miércoles los argumentos de ambas partes.

La Corte no tiene plazo para expedirse, aunque se estima que la decisión del tribunal se conocerá en agosto.

Oscar Jegou y Hugo Auradou, los dos rugbiers franceses detenidos. Foto: Instagram/La Nación, GDA.

Abogada pide "tener paciencia"

La abogada pidió "tener paciencia para que (los jueces) puedan hacer una valoración probatoria digna, justa". "Acá lo que está pidiendo la denunciante es que se investigue, que hagan su trabajo", dijo Romano.

La apelación cuestiona la investigación y la valoración de las pruebas, que considera arbitraria.

La defensa argumenta que no hubo delito porque las relaciones sexuales entre la mujer y los jugadores fueron consentidas y sin violencia.

Oscar Jégou y Hugo Auradou, rugbistas franceses. Foto: La Nación/GDA.

Por su parte, el abogado defensor de los jugadores franceses, Rafael Cuneo Libarona, explicó a la AFP tras la audiencia que "no hubo ninguna resolución" y estimó que la Corte "se va a tomar 20 días para analizar el caso, los dictámenes de la fiscalía, de la querella, y de la defensa".

El letrado dio por sentado que se ratificará el sobresimiento y adelantó una posible causa contra la mujer por presunta falsa denuncia.

AFP