El impacto que puede tener en Uruguay una posible derrota de Lula en Brasil, según Martín Aguirre

Martín Aguirre, director de la Redacción de El País, pasó por En Clave País como cada miércoles. En esta oportunidad, analizó el escenario político regional y apuntó a dos eventos que pueden tener impacto en Uruguay: las próximas elecciones presidenciales en Brasil y las elecciones de medio término en Estados Unidos.

En particular, habló del capital político que Lula da Silva vuelve a poner en juego a sus 80 años. "Es de alguna manera el principal socio político del gobierno actual de Uruguay en una región que está volcada hacia un hacia una derecha más conservadora. Lula se mantiene como el último el último bastión, digamos, de la izquierda regional, una persona que además que tiene un ascendente especial sobre el presidente de (Yamandú) Orsi y sobre el Frente Amplio. Lo que suceda en Brasil puede cambiar radicalmente el resto del mandato de Orsi", analizó Aguirre.

"Lula se ha encargado durante estos años de fomentar esto que se llama ‘el vínculo sur-sur’, como una manera de generar un polo de oposición a Estados Unidos con China, con India, con algunos otros países del sur global y la sensación que a uno le da es que Trump va a estar mirando especialmente lo que ocurre en Brasil", agregó.

Martín Aguirre Foto: Nicolás Pereyra

Respecto a la injerencia que ha tenido Donald Trump en las elecciones brasileñas y su vínculo cercano con la familia Bolsonaro, para el director de El País esto ha servido para que Lula da Silva apueste a usar en campaña a "su gran caballo de batalla": "La carta nacionalista, a defender la soberanía; a que no va a permitir que otros gobiernos incidan en su en en lo que pasa en su país".

"Cambio de 180° en la región"

Para Martín Aguirre, lo que se defina en las próximas elecciones de Brasil "va a ser un cambio de 180° en la región en muchos sentidos". "Los intereses de Uruguay no necesariamente se alinean ni con los de Argentina ni con los de Brasil y en una región donde está todo mirando para el mismo lado, ¿hasta dónde tenés espalda vos como para mostrar un perfil diferente?", apuntó.

En el hipotético caso de que en Uruguay también cambiara el signo político y volviera al gobierno Luis Lacalle Pou, Aguirre recordó que al expresidente "le ha costado vincularse con Javier Milei" y con otros dirigentes de esta corriente ideológica.

Regresando al escenario actual, Aguirre remarcó que Orsi "no tiene un perfil internacional muy marcado", pero debe manejar los intereses compartidos con Argentina y Brasil.

"Para el gobierno del Frente Amplio sería realmente un golpe si hay un cambio de gobierno en Brasil, quedaría bastante huérfano en la región", cerró.