Lula enfrenta a ambientalistas al defender explotación petrolera en la Amazonía: es “un pasaporte al futuro”

Cuando falta apenas un mes y medio para la primera vuelta electoral, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que irá por la reelección para un cuarto mandato, quedó enfrentado esta semana a los grupos ambientalistas al defender la explotación petrolera en nuevos yacimientos descubiertos en la Amazonía.

Lula calificó como “pasaporte al futuro” el petróleo recién descubierto cerca de las costas de la Amazonía, un megaproyecto criticado por ambientalistas.

Petrobras inició esta perforación en el norte de Brasil en octubre de 2025, tras cinco años de trámites para obtener un permiso ambiental. “Voy a guardarlo en un cofre, es tan bueno, huele tan bien”, dijo Lula el lunes mientras exhibía un pequeño frasco con una muestra de crudo tras visitar la embarcación que halló petróleo en altamar la semana pasada.

El mandatario izquierdista ha dicho que pretende que Brasil lidere la lucha contra el calentamiento global. Pero recibe cuestionamientos de organizaciones ambientalistas por este proyecto de exploración en un área marítima del Margen Ecuatorial, a 175 kilómetros de las costas amazónicas.

Lula agregó que el primer hallazgo confirma los estudios de Petrobras, según los cuales la región puede contener gigantescas reservas, que le pueden garantizar al país muchos años de generación de riqueza, renta y empleo.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva en su visita a las perforaciones de Petrobras, este lunes 17 de agosto. Imagen cedida a AFP.

“Pasaporte al futuro”

El petróleo descubierto es “un pasaporte al futuro de este país, y con esto no niego mi lucha para que un día no necesitemos combustibles fósiles”, afirmó Lula en la base de operaciones de Petrobras, vestido con un mono naranja de la empresa estatal. Defendió que se trata de un “petróleo muy chic” y que explotar las nuevas reservas fortalecerá la “soberanía nacional”.

“Todos saben de la polémica generada por esta exploración, pero solo hoy supe que estamos a una distancia de más de 500 kilómetros de la desembocadura del Amazonas”, afirmó Lula.

La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, explicó que aún faltan entre 15 y 20 días de perforación para medir el tamaño del hallazgo.

También restan estudios para determinar si el descubrimiento puede calificarse como “comercial”, aunque hay motivos para ser “extremadamente optimistas”, dijo Chambriard.

Fachada de la estatal Petrobras en Río de Janeiro. Foto: AFP

Polémica concesión

Según Lula, el dinero de la explotación petrolera es necesario para financiar la transición energética. La ciencia advierte que los combustibles fósiles son la principal causa del calentamiento.

La concesión de una licencia a Petrobras para la exploración indignó en octubre a ambientalistas, que la ven como un riesgo para una región rica en biodiversidad frente a las costas de la mayor selva tropical del mundo.

El hallazgo de petróleo “no soluciona los problemas registrados en el licenciamiento ambiental”, dijo a la agencia AFP Suely Araújo, coordinadora de la red de ONG Observatorio del Clima.

Según la experta, las poblaciones nativas de la región no fueron consultadas antes de autorizar las perforaciones y hubo errores en los cálculos de las consecuencias de un eventual derrame.

De acuerdo con los grupos ecologistas, además de los grandes riesgos de extraer petróleo en una región de un alto valor biológico pero muy vulnerable, explotar el Margen Ecuatorial contradice las políticas brasileñas de descarbonización y transición energética.

Lula admitió que cuando Brasil se preparaba para organizar la conferencia climática COP30, en octubre del año pasado, algunos le recomendaron que no anunciara públicamente que las autoridades ambientales habían concedido la licencia para que Petrobras perforara en el Margen Ecuatorial, para no sabotear una reunión mundial destinada a discutir la transición energética. “Pero yo decidí que teníamos que anunciarlo porque lo que está en juego son los intereses de Brasil”, dijo.

Amazonia. Foto: EFE.

Según Lula, explotar la región no significa que Brasil deje de ser un país importante en la producción de biocombustibles y una potencia en renovables. “Aquí estamos firmes y fuertes porque esto será riqueza para la población brasileña, pero tampoco estoy diciendo que no vamos a cuidar del medioambiente”, dijo.

Lula, inmerso ya en plena campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales de octubre, citó tecnologías con las que cuenta Petrobras que permiten cerrar los pozos submarinos cuando se detecte cualquier tipo de incidente o de derrame.

Dijo que su preocupación también obedece al interés del Gobierno de mantener preservado el ambiente en Amapá, estado amazónico en el que el 87% de su territorio es reserva natural.

Lula admitió que aún no se sabe cuánto demorará Petrobras en concluir los estudios y declarar si la explotación de las reservas en la región es viable comercialmente, pero afirmó que los indicios hasta ahora son prometedores. “Ya perforamos 3.000 metros de rocas en una región en que el mar tiene una profundidad de 3.000 metros y nos faltan otros 1.000 metros para saber si lo que descubrimos es petróleo de calidad y si su explotación es viable”, indicó.

El domingo 4 de octubre tendrán lugar en Brasil la primera vuelta electoral. Lula y el senador de derecha Flávio Bolsonaro son los principales candidatos, y las encuestas dan que pasarían a un balotaje, y están anticipando una definición muy pareja.

AFP, EFE