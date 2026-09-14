Tras reclamo de gremios, ANEP dio marcha atrás con la decisión del CFE de retomar cursos de manera virtual

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) resolvió dar marcha atrás con la habilitación de la modalidad virtual de cursos que adoptó el Consejo de formación en Educación (CFE) el pasado viernes como respuesta ante las prolongadas ocupaciones de centros e institutos, por diferentes reclamos.

La resolución de ANEP se da luego de que los gremios de docentes se manifestaran en contra de la medida del CFE, que incluyó nuevos paros.

El gremio de docentes de formación en educación (Sidfe) catalogó de “esencialidad encubierta” la medida, e inició un paro nacional de 48 horas, previsto para este lunes y martes, que afecta tanto el Instituto de Profesores Artigas (IPA), los Institutos Normales (IINN) y los institutos de formación docente del interior del país.

Mientras que la coordinadora de sindicatos de la educación (CSEU) apuntó contra la "inoportuna" medida, porque ocurrió cuando se busca una salida al conflicto, y la definió como “violatoria del estado de derecho”, por la modificación del trabajo docente.

"Se establece de manera forzosa y unilateral el pasaje a impartir cursos en modalidad virtual en aquellos centros de Formación Docente que permanecen ocupados por gremios estudiantiles, en ejercicio de derechos reconocidos por nuestro sistema jurídico", apuntó la coordinadora.

La CSEU, liderada por José Olivera, pidió la “anulación de forma inmediata” de la resolución del CFE, y solicitó una instancia de diálogo en la Dirección Nacional del Trabajo (MTSS), que se concretó este lunes sobre el mediodía.

A la salida de la reunión tripartita, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, declaró en rueda de prensa que allí se resolvió “pausar la aplicación del pasaje a virtualidad, en virtud de que eso estaba generando un conflicto con los docentes”. La suspensión rige hasta el jueves, cuando se retomen las negociaciones, indicó el titular de Sidfe, Líber Romero.

Consultado si la medida de ir a la virtualidad fue equivocada, Caggiani lo negó. En un contexto en que la formación en educación tiene en su mayoría materias de cursado semestral, el conflicto “estaba arriesgando este semestre”, según Caggiani, para los estudiantes de cada uno de los centros ocupados.

Las ocupaciones

El gremio de estudiantes del IPA activó una ocupación de la sede por 50 días, entre el 23 de julio y el 11 de setiembre, contra el plan de titulación docente de profesores de educación media, impulsado por la ANEP, entre otros reclamos. La desocupación fue resuelta antes de la resolución del CFE.

Mientras que los Institutos Normales (IINN), de Magisterio, también permanecieron ocupados por el gremio de estudiantes por 41 días, entre el 3 de agosto y este domingo, 13 de setiembre, en reclamo de incorporar asignaturas que reclamaban para completar la formación ante un cambio de planes curriculares y mejoras edilicias.

“El deber de la ANEP también es velar por el derecho a la educación. No solo porque las formas de construir las propuestas sea con el diálogo de los actores, sino que los estudiantes puedan acceder al derecho a la educación”, remarcó Caggiani.

El CFE, dirigido por Walter Fernández Val, resolvió este viernes que ante las ocupaciones “prolongadas e intermitentes” durante el semestre, se habilitara “de forma excepcional”, durante este año lectivo, la “modalidad virtual de los cursos”, mientras “no estén disponibles” los centros e institutos para el desarrollo de actividades presenciales.

La resolución, a la que accedió El País, encomendó a los docentes a “adecuar contenidos y metodologías en las unidades curriculares anuales y del segundo semestre, apoyando la continuidad de las trayectorias formativas del estudiantado”.

Así como se pidió a los docentes “instancias virtuales sincrónicas” con los horarios previstos en la presencialidad, “pudiendo acotar la duración de las clases y complementarlas con tareas asincrónicas”. Y se encomendó a las direcciones a hacer “coordinaciones virtuales” con la salas docentes.

La medida aplicada tras un pedido del Codicen, votado por unanimidad, fue tras valorar que es una “prioridad” del CFE “garantizar el derecho a la educación de todo el estudiantado, así como el cumplimiento de las actividades académicas previstas para el año lectivo 2026”, en un contexto de ocupaciones.