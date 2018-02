No tiene apoyo la idea de convocar a militares

Pese a la intensificación de la ola de asesinatos en los últimos días, la vicepresidenta Lucía Topolansky y el líder del sector mayoritario del Partido Nacional Luis Lacalle Pou rechazaron la idea del senador Jorge Larrañaga para que efectivos militares apoyen las tareas policiales en las calles.



“Soy partidario de utilizar militares ayudando a los policías, de aumentar penas, de hacer que se cumplan efectivamente y no sean perforadas por beneficios liberatorios. Estamos sitiados por los delincuentes. El gobierno debe reaccionar. Hace años que lo venimos sosteniendo”, publicó el legislador en su cuenta de Twitter, pocas horas más tarde del crimen de la empleada del Super Vero de La blanqueada.



Tras reunirse con los senadores frenteamplistas, Topolansky dijo sentirse “impactada” por la muerte de la joven madre. “La policía y la Fiscalía han estado trabajando en el caso. Esperemos que se solucione. Pero a veces se encuentra a una persona y a veces no”, sostuvo en relación con el asesino. “No estamos con Mandrake acá”, acotó.

Respaldo.

"Cada cuerpo (armado) tiene su función. Pedimos autorización para que los militares participaran en patrullajes en la frontera y eso fue cuestionado. Ese planteo no tiene mucha coherencia”, sostuvo la vicepresidenta.



A su vez, Lacalle Pou dijo que tampoco comparte la idea de Larrañaga de sacar los militares a la calle. Contó que visitó las instalaciones de la Guardia Republicana que, precisó, “es una policía casi militarizada y está muy bien entrenada y equipada. Tiene armamento muy potente. Donde la Guardia ha estado, ha cumplido”.



Para Lacalle Pou “lo que falta a la policía es el respaldo moral y legal” que, aseguró, lo tienen que dar las autoridades.



Tras una reunión de la bancada de legisladores del sector Todos, recordó que desde hace años el Partido Nacional ha presentado varios proyectos de ley sobre la seguridad. Y que en los próximos días el sector presentará un informe con todas las medidas en ese sentido.



Criticó la gestión de las autoridades ministeriales y del propio presidente Vázquez. “Acá alguien tiene que decir que se terminó el recreo. Básicamente cuando a la Policía se le dan las herramientas, cumple”, afirmó.



“No podemos seguir teniendo lugares adonde el Estado no entra, donde desaparece y al lugar lo toma la delincuencia. La gente quiere que nos hagamos responsables”, precisó, aunque insistió en que es “un problema de actitud” de las autoridades.



Lacalle Pou, sin embargo, dijo que no pide la caída del ministro Bonomi, pese a que “ha fracasado con total éxito”. “Lo ha sostenido desde el principio el presidente Vázquez y hay una actitud del ministro Bonomi de atornillarse al sillón. Ha fracasado y no se puede quejar de falta de recursos ni de falta de personal. Tiene una actitud equivocada que es siempre echarle la culpa a los demás”, analizó.



Bonomi concurrirá el martes 6 de marzo a la comisión de seguridad y convivencia del Parlamento convocado por el senador colorado Pedro Bordaberry, a raíz de unos sucesos delictivos que ocurrieron a fines de 2017. Y en esa instancia se le preguntará sobre estos crímenes de inicio de 2018. Pero en el partido no se descarta una interpelación, situación que analizará la bancada del sector nacionalista.

Reacciones.

Ayer, el directorio nacionalista analizó el tema y emitió una declaración de varios puntos sobre la seguridad pública. Declaró que “los acontecimientos referidos demuestran que el país vive una emergencia en materia de seguridad pública”. También sostuvo que “el Estado ya hace tiempo que no garantiza a los ciudadanos el pleno goce de sus derechos, empezando por el primero de todos, que es el derecho a la vida”.



En su tercer punto señaló que “las políticas del gobierno en dicho sentido han fracasado, resultando ineficaces y, en ocasiones, tardías”. Y que “es menester aplicar todos los medios disponibles para asegurar el cometido esencial de la seguridad interior, indispensable para el bienestar de los uruguayos, por encima de la resignada tesitura de explicar los hechos y las causas del delito”.



En la primera audición de un nuevo programa radial, la senadora nacionalista Verónica Alonso se refirió a la situación de inseguridad. “El Frente Amplio no está dispuesto a cambiar el rumbo en seguridad pública”, afirmó.



“Y la oposición no tiene los votos para promulgar leyes que intenten cambiar lo que estamos viviendo. Le pregunto al presidente Vázquez, al ministro del Interior, a la vicepresidenta qué están haciendo, qué van a hacer para que estas cosas no pasen más. Le pido que actúen dejen de mirar para el costado, de echar culpas a otros. Los uruguayos ya no aguantamos más”, se quejó.



Para la senadora Alonso el gobierno “tiene que dar la cara y pedir disculpas. ¿Qué excusa va a poner el ministro Bonomi ahora?. La sociedad está fraccionada, violenta, y cada vez con menos esperanza”.