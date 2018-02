Sindicato Policial: "Parece que delincuentes tienen más derecho que trabajadores"

La presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Patricia Rodríguez, escribió ayer en su cuenta de Facebook que, aunque la jornada posterior al asesinato de Florencia Cabrera era "un día para indignarse y mostrar todo el dolor y la impotencia en las redes", eso "no va a servir para cambiar nada", porque "al cuarto día naturalizamos este hecho como los anteriores y seguimos sin más".



Señaló que el sindicato pide desde "hace mucho tiempo" mayores "garantías" para "trabajar y sentirnos respaldados", pero han sido acusados de querer "gatillo fácil". "Al parecer ese famoso gatillo fácil existe, pero es de la delincuencia", añadió.



Esta mañana, en declaraciones al programa Inicio de jornada de radio Carve, Rodríguez dijo que "hace años venimos planteando que debe haber un cambio, sobre todo jurídico, a la hora de brindarle garantías la trabajador policial para estar más respaldado".



Según la dirigente sindical, los cambios jurídicos que se han llevado a cabo desde la implementación del nuevo Código del Proceso Penal "no son en torno a facilitar la tarea policial, si no todo lo contrario".



La delincuencia es "cada vez más violenta" y "más consciente de las limitaciones que tienen los funcionarios policiales y el código para procesarlos", manifestó Rodríguez.



"Han pasado situaciones en las cuales el funcionario ha tenido enfrentamientos con el delincuente, tiene que explicar muy bien si el delincuente fallece y a veces termina más involucrado que el propio delincuente", señaló.



La sindicalista dijo que "acá parece que los delincuentes tienen más derecho que los trabajadores y no solo de los trabajadores en general, sino de la Policía" y pidió "actuar con más firmeza ante situaciones puntuales".



Florencia Cabrera fue asesinada el sábado en el Super Vero de Luis Alberto de Herrera y General Urquiza. El principal sospechoso del homicidio es Cristian "Kiki" Pastorino, de 22 años, que desde diciembre estaba requerido por el femicidio de su expareja Alison Pachón, asesinada en el barrio Tres Ombúes delante de su hijo de seis meses.



En este momento, toda la atención de la fuerza policial está detrás de él", dijo a El País el fiscal Gilberto Rodríguez, que investiga el homicidio de la cajera.