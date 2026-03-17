El hombre detrás de la túnica y la moña: por qué Uruguay no sería el mismo sin José Pedro Varela

Nacido el 19 de marzo de 1845, en una Montevideo sitiada por los fragores de la Guerra Grande, José Pedro Varela no solo fue el arquitecto de una reforma educativa sin precedentes, sino un intelectual que comprendió que el destino de la República estaba inexorablemente ligado a la ilustración de sus ciudadanos. Su prematura muerte, con apenas 34 años, no impidió que sus ideales de obligatoriedad, gratuidad y laicidad se convirtieran en los cimientos de la identidad nacional.

Este jueves 19 de marzo, la conmemoración del Día de la Laicidad invita a repasar la trayectoria de aquel joven que, pese al mandato paterno de dedicarse al comercio desde los 15 años, volcó su vocación hacia el periodismo, la literatura y la política. Desde las redacciones de El Siglo y La Paz, y tras su viaje iniciático por Estados Unidos y Europa donde conoció a Domingo Faustino Sarmiento, Varela regresó con una convicción inquebrantable: la educación popular era la única herramienta capaz de pacificar una sociedad fragmentada y elevar su nivel moral y económico.

La reforma escolar y el proyecto de la "educación del pueblo"

En 1868, junto a figuras como Carlos María Ramírez, fundó la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, el laboratorio de ideas que daría lugar a sus obras cumbres: La educación del pueblo (1874) y La legislación escolar. Como presidente de la Comisión de Instrucción Pública desde 1876, Varela propuso un sistema que abarcara desde los cinco hasta los 15 años de edad. Si bien el decreto de 1877 recortó sus ambiciones originales —especialmente en lo relativo a la laicidad inmediata, que fue sustituida temporalmente por la enseñanza del catolicismo—, su gestión como Inspector Nacional de Instrucción Primaria sentó las bases institucionales que su hermano Jacobo Varela consolidaría años más tarde.

José Pedro Varela en un billete de 50 pesos. Foto: El País

Muerte prematura y el legado de Varela

El fallecimiento de José Pedro Varela, ocurrido el 24 de octubre de 1879, dejó truncas varias de sus aspiraciones personales, pero su "religión de la educación" ya había germinado. Su impacto es tal que, durante décadas, su rostro acompañó los boletines de calificaciones de generaciones de uruguayos antes de la digitalización con el sistema GURI. El 19 de marzo no solo marca un aniversario biográfico, sino una jornada de reflexión sobre la laicidad como espacio de libertad y convivencia, valores que Varela defendió como pilares para construir una nación moderna y democrática.