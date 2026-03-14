Murió el filósofo Jürgen Habermas a los 96 años: adiós al último gran gigante de la Escuela de Frankfurt

El filósofo alemán Jürgen Habermas falleció este sábado a los 96 años, según confirmó a agencia EFE su editorial en Alemania, Suhrkamp. "Puedo confirmarle que Jürgen Habermas ha muerto hoy. De esto ha informado la familia. Ha muerto en su casa", señalaron a EFE desde la editorial.

Anteriormente, tanto la revista Der Spiegel como el diario Bild, que citaron como fuente a la editorial, informaron del fallecimiento del filósofo. La televisión pública ARD indicó que el autor de Teoría de la Acción Comunicativa falleció en la ciudad alemana de Starnberg, en el sur de Alemania.

A Habermas se le recuerda, sobre todo, por sus vínculos con la ciudad de Frankfurt , en el oeste alemán, donde hizo carrera como pensador e investigador social. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2003, formó parte de la llamada segunda generación de la Escuela de

Frankfurt , centro de investigación donde fue asistente de Theodor W. Adorno, otro de los grandes pensadores germanos del siglo pasado.

Habermas también impartió clases de filosofía en la Johann Wolfgang Goethe Universidad de

Frankfurt. Timon Gremmels, ministro de Ciencia del estado federado de Hesse, donde se encuentra Frankfurt, lamentó que con su fallecimiento Alemania pierda "a uno de los filósofos y teóricos sociales más destacados de nuestro tiempo".

"Su pensamiento ha marcado de manera decisiva la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt y ha sentado las bases a nivel mundial para el análisis de la democracia, la esfera pública y la razón social", subrayó.

Nacido en Düsseldorf el 18 de junio de 1929, comenzó los estudios superiores en 1949 pasando por varias universidades, Gotinga, Zúrich y Bonn, donde se licenció en Economía, Historia, Psicología y Filosofía y donde tuvo compañeros como Karl-Otto Apel, con quien mantuvo una fructífera relación intelectual durante años.

Doctorado en Filosofía en 1954, trabajó como profesor adjunto en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt, una institución académica creada en 1923 por Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, consagrada al estudio del marxismo desde un enfoque científico.

Jürgen Habermas Foto: AFP.

Junto a Oskar Negt, Albrecht Wellmer y Alfred Schmidt, fue el nombre más destacado de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, continuadora de los estudios emprendidos por Horkheimer, Adorno y Herbert Marcuse, principales representantes de la primera generación de la Escuela.

La carrera académica de Habermas continuó en 1962 en la Universidad de Heidelberg antes de que en 1964 fuese nombrado catedrático de Filosofía y Sociología en la de Frankfurt.

En 1971 entró a formar parte del Instituto Max Planck de Stanberg (Baviera), institución que dirigió hasta 1983, fecha en la que retomó su labor como catedrático en la Universidad de

Frankfurt hasta su jubilación en 1994.

Su retirada del mundo académico no fue definitiva, ya que mantuvo su actividad docente como profesor visitante en las universidades estadounidenses Northwestern University (Illinois) o The New School (Nueva York).

La obra de Habermas es amplia y variada con más de 35 libros publicados, en los que buscó la construcción de una teoría social que analice la sociedad capitalista avanzada, a veces con profundas divergencias con sus maestros y predecesores.

Sus dos grandes referentes fueron Immanuel Kant y Karl Marx. Del primero tomó su propuesta del "imperativo categórico" y lo reformuló añadiendo la acción comunicativa como fundamento del juicio moral.

En cuanto al pensamiento de Marx, los trabajos de Habermas destacan aún hoy por la revisión que hace de buena parte de los elementos que constituyen la tradición marxista. Su primer gran libro fue Historia y crítica de la opinión pública (1962), al que siguió Teoría y praxis en la sociedad tecnológica (1963).

En 1968 apareció posiblemente su obra más importante, Conocimiento e interés, seguida por Técnica y ciencia como ideología (1968) y Movimiento de protesta y reforma (1969). Con este conjunto finalizaba lo que, en cierta manera, era un resumen de su pensamiento filosófico.

En la década de los 70 cerró su ciclo de publicaciones en Frankfurt con Pérfiles filosófico-políticos (1971). A partir de la edición en 1981 de su obra fundamental, Teoría de la acción comunicativa, sus análisis y reflexiones orientaron hacia la fundamentación de la ética discursiva, la defensa de la democracia deliberativa y de los principios del Estado de derecho, así como hacia las bases normativas requeridas para configurar e incluso constitucionalizar una esfera pública mundial.

En sus últimas obras escritas en la primera y segunda décadas del siglo XXI, Habermas mostró su punto de vista sobre temas de actualidad como en Israel o Atenas. Firmó también Ensayos sobre religión, teología y racionalidad (2001) y Dialéctica de la secularización. Sobre la razón y la religión (2005, con Joseph Ratzinger).

Otro de los asuntos que abordó en sus últimos libros fue la construcción de un proyecto europeo común que centra obras como '¡Ay, Europa!' (2008) o 'La constitución de Europa' (2011).

Su labor intelectual no estuvo exenta de polémica. La última vino por la respuesta de su país a la invasión de Rusia contra Ucrania en 2022. Habermas criticó el envío de armas a Ucrania y mostró su apoyo a una salida dialogada más acorde con un acercamiento realista y pragmático de las relaciones internacionales.

Entre otras distinciones, Habermas recibió el Premio Hegel de la ciudad alemana de Stuttgart en 1974, el Theodor W. Adorno de Frankfurt en 1980, el Gottfried Wilhelm Leibniz de la Fundación Alemana para la Investigación Científica, considerado como la máxima distinción en el ámbito alemán de investigación, en 1986, y el Karl Jaspers de la ciudad suiza de Basilea en 1995.

EFE