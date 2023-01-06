Especialista en realeza asegura que la coronación de Carlos peligra por su aventura con Camilla

Todos los mecanismos de la monarquía británica están en marcha para que el rey Carlos III y la reina consorte Camilla sean coronados el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster. Sin embargo, un autor real asegura que dicho evento podría causar una "crisis" debido a los antecedentes en la vida sentimental del monarca como el divorcio e infidelidad.

El escritor británico Anthony Holdend afirma en una columna para "The Guardian" que la aventura del rey Carlos con Camilla, un par de años antes de su separación con la fallecida Lady Di, podría ser un impedimento para su coronación.

"La Iglesia de Inglaterra nunca ha coronado a un hombre divorciado como Rey y mucho menos a uno que ha confesado públicamente su adulterio, con la mujer esperando ser coronada Reina Consorte" detalló el autor real.

"El difunto exarzobispo de Canterbury, Robert Runcie, me dijo que esto requeriría una revisión del juramento de coronación, lo que requeriría un nuevo estatuto del Parlamento y dado que el parlamento no debate sin el consentimiento del monarca, esto requeriría que el primer ministro busque el permiso del rey Carlos. Equivaldría a una crisis constitucional" agregó Holdend.

"The Mirror" asegura que otros expertos debaten la versión del autor real; "La boda de Carlos y Camilla fue seguida por un servicio de oración, dirigido por el arzobispo Rowan Williams, esto seguramente anula cualquier cosa que Robert Runcie haya dicho o no".

Mientras que el abogado Geoffrey Robertson agregó: "La coronación es una irrelevancia legal, solo un ritual tonto y supersticioso de la Iglesia de Inglaterra. Carlos no tiene ninguna necesidad de ser coronado por una iglesia minoritaria".

La separación del rey Carlos III y Lady Di ocurrió en 1992, sin embargo, en biografías autorizadas por el monarca de 74 años, se revela que durante 1986 comenzó su affair con Camilla.

De igual forma, en su momento, el papá del príncipe William y el príncipe Harry afirmó haber sido fiel a Diana: "Hasta que se rompió irremediablemente".

El Universal (GDA)