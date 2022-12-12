Carta escrita por Lady Di antes de su muerte reveló su temor por un accidente planeado

REALEZA

Una de las últimas revelaciones que surgió de su muerte fue una carta que le dejó a su mayordomo, Paul Burrell. Este escrito hasta el día de hoy se considera como premonitorio de su accidente.

LA NACION/ GDA

Pasaron 25 años desde el accidente automovilístico que terminó con la vida de Lady Di en el Puente del Alma, en Francia. En el trágico siniestro también murió su pareja de ese entonces, Dodi al Fayed, y también el conductor del vehículo, Henry Paul. Sin embargo, y más allá del tiempo, los misterios todavía rodean el acontecimiento.

Una de las últimas revelaciones que surgió de la muerte de Lady Di fue una carta que le dejó a su mayordomo, Paul Burrell. Este escrito hasta el día de hoy se considera como premonitorio del accidente que sufrió Spencer, donde culpó al actual rey Carlos III de provocar el suceso que ocurrió el 31 de agosto de 1997.

Las teorías conspirativas nunca dejaron de resonar y hay investigaciones que indican que la madre de los príncipes William y Harry no murió accidentalmente. Por el contrario, insinúan que se trató de un homicidio. La carta que dejó la princesa de Gales fue el motivo por el cual el hijo de la Reina Isabel II fue señalado como el posible responsable.

Foto: reproducción

¿Qué decía la carta que dejó Lady Di?

“Mi esposo está planeando un accidente con mi automóvil. Un problema con los frenos y una herida seria en la cabeza, le despejarían el camino para que se pueda casar con Camilla. No es más que una trampa, todos somos utilizados por este hombre en cada sentido de la palabra”, fueron las palabras que plasmó en la misiva.

Según las conclusiones posteriores al accidente en el que falleció Diana, se determinó que quien conducía el vehículo lo hacía en estado de ebriedad y con exceso de velocidad.

El mayordomo de Diana fue quien mencionó la carta le fue entregada 10 meses antes del trágico acontecimiento. Finalmente, luego de un tiempo de investigaciones, las autoridades competentes determinaron que no había suficientes pruebas para señalar a Carlos como sospechoso de la muerte de la entonces princesa de Gales.

Foto: Daily Mail

Quién investigó la información de la carta

John Stevens fue jefe de la Policía Metropolitana de Londres y, de acuerdo con los informes a los que tuvo acceso el medio Daily Mail, el ex Scotland Yard indagó al príncipe Carlos, en carácter de testigo, en una investigación realizada en 2005. En dichos informes, consta que le preguntó acerca de la nota.

Según los documentos policiales, le leyó la carta al príncipe ex esposo de Diana durante una reunión en el palacio ST. James. Cuando le preguntaron por qué creía que la había escrito, negó estar al tanto de su existencia: “No sabía nada sobre esto hasta que se publicó en los medios”.

Sobre el origen de los temores expresados por Diana, Carlos ofreció nuevamente una respuesta evasiva a los detectives: “No lo sé”. La nota en cuestión fue publicada por primera vez de manera completa a comienzos de los 2000, como prueba durante la investigación del accidente de Lady Di. Tiempo después, se atribuyó su muerte y la de su pareja a la conducción negligente del chofer, Henri Paul.