Paul Burrell, el mayordomo de Diana, revela que "The Crown" es cercana a la realidad

Luego del increíble éxito de la cuarta temporada de “The Crown” las críticas no han cesado y, a casi un mes de su estreno, la princesa Diana de Gales sigue siendo tema de conversación a nivel internacional. Aunque muchos han criticado el desarrollo de la historia de Diana con el príncipe Carlos, el ex mayordomo de Lady Di ha revelado que lo que Netflix representó no está lejano a la realidad.

Paul Burrell, quien actualmente tiene 62 años, fue el mayordomo de la princesa de Gales, con quien tenía una buena relación. Esta revelación se dio luego de que el Secretario de Cultura de Reino Unido solicitara a Netflix aclarar que lo representado en la serie es ficción. Por su parte, Burrell se posicionó: “Las personas que saltan y dicen: ‘Bueno, eso no es un hecho’, bueno, eso es bastante cercano a la realidad”.

En una entrevista con "The Sun", Burrell confirmó que Carlos de Gales sí fue cruel con su esposa: “Josh O’Connor interpreta al príncipe Carlos como una persona fría y bastante indiferente. Me temo que eso es lo que vi a puerta cerrada”. Sin embargo, en su declaración también señaló que el príncipe no cuidó de su esposa: “Estaba casado con, probablemente, la mujer mas hermosa del mundo. Pero él no la cuidó y eso es lo que se ve en The Crown”. Asimismo, reveló una declaración de la princesa de Gales luego de la indiferencia de su esposo: “Diana me dijo: ‘Pensé que cuando me casara mi esposo estaría allí para mí, para cuidar de mí, para apoyarme, para animarme, pero no lo está’”.

Incluso agregó que quien destacaba en la sociedad era la princesa y Carlos no: “estás viendo a una joven desconocida crecer mientras que la estrella de Carlos no lo hace y su popularidad es mayor que la de él. Ese es todo el problema”, dijo Burrell. También ejemplificó con uno de los viajes que Diana realizó: “Su popularidad en Australia, por ejemplo, cómo ella lo eclipsó y cómo a él no le gustó, es todo cierto”, relató.

Por otro lado, el mayordomo comentó que la producción pudo llegar más lejos e incluso recordó cómo, aún complaciendo a su esposo, él no estaba contento: “Hubieran puesto otra escena con el príncipe Carlos diciéndole a Diana, cuando ella bajaba las escaleras con un hermoso vestido blanco con negro, sólo para complacerlo, y él le dijo: ‘Parece que perteneces a la mafia’”.

Emma Corrin como Lady Di en la cuarta temporada de The Crown. Foto: Difusión

En lo que respecta al anillo de compromiso, Paul Burrell desmintió que la princesa lo haya escogido, tal y como se muestra en The Crown: “Yo estuve allí. La reina lo escogió con el príncipe Carlos. Ella pidió ver a The Crown Jeweler. Vino con un estuche con cada piedra que te puedas imaginar. El príncipe bajó de su suite en el Palacio de Buckingham y entre ellos eligieron ese anillo y se lo obsequió a Diana”, dijo.



Aunque, como lo deja ver la cuarta temporada, el príncipe Carlos no era el único que no estaba contento con Diana, ya que a la reina tampoco le gustaba: “No tenían una relación muy estrecha. La escuché decir que Diana es ‘una chica tan tonta, no se da cuenta, los hombres tienen aventuras’. Eso es bastante revelador, que es aceptado y eso es lo que sucede y simplemente lo aguantas. Lo hicieron bien en The Crown”, expresó Burrell.



Otro de los momentos impactantes de la serie es cuando se muestra a la princesa enfrentándose a problemas con la bulimia. Burrell reveló que él sabía de este problema: “Ella comenzó a enfermarse poco antes de casarse. Me contó todo esto. Dijo que incluso estaba enferma en su noche de bodas”. Asimismo, reveló fue una larga batalla.



“Es muy molesto, para mí verlo. Debe ser molesto para el público también. Ella sufrió tanto tiempo con eso. "The Crown" lo representa, pero sólo en pequeñas escenas, no se ejecuta un hilo a lo largo de los diez capítulos. Pero estuvo allí durante toda la vida de la princesa. Yo estuve allí. Yo la ayudé”. También explicó: “Ella no recibió ayuda desde adentro. 'The Crown' describió que no pudo encontrar ayuda y eso es justo”, agregó. Aunque el tema de la princesa Diana fue el principal en confirmar por Paul Burrell también comentó otros momentos verdaderos y falsos de la serie. Uno de ellos, explica, es que cuando un intruso entró al palacio de Buckingham, la reina se encontraba sola en su dormitorio: “El príncipe Felipe no estuvo allí esa noche. Ella estaba sola”. Sin embargo, destacó que en la ambientación hay algunos errores. “El dormitorio de la reina no es rojo y grande como lo retratan. Es muy humilde con sólo una cama y dos mesitas de noche sin flores”.



Por otro lado, desmintió que la reina y el príncipe Felipe durmieran en camas separadas: “Le han dado al príncipe Felipe y a la reina una relación muy fría y no lo es. No son fríos el uno con el otro”. Explicó que en la suite de habitaciones hay un dormitorio conjunto que es el que utilizan para dormir: “Entonces, pensar que la reina está completamente sola todo el tiempo en esta relación fría e insensible es absolutamente falso. El príncipe Felipe adora a la reina”, comenta.



En cuanto a la relación de la familia real, en la serie se muestra que entre ellos se llaman por apodos; Burrell lo confirmó. Un ejemplo es que Carlos y Camila se llamaron Fred y Gladys, mientras que la princesa Ana se refirió en una ocasión a Carlos por “Eeyore” haciendo referencia a sus grandes orejas. Mientras que la reina lo llama “Cabbage”.



Ahora bien, sobre el encuentro que la reina tuvo con la Primer Ministra Margaret Thatcher, recordó que no fue como se describió en la serie: “Yo estaba de guardia esa noche y la reina se encontraba leyendo libros en la sala de estar, justo antes de la audiencia. Ella dijo: ‘¿Qué color está usando la Primer Ministra?’ Porque ella ya había llegado. Yo le dije: ‘Está vestida de azul, majestad’. ‘Dios mío’, dijo, ‘estoy vestida de azul, mejor me voy a cambiar’. Así que fue a cambiarse a todo rojo”, contó. Sin embargo, especificó que la reunión que sostuvieron fue privada: “Nadie sabe lo que la reina le dice al Primer Ministro porque esa reunión es privada. Así que han inventado mucho allí”, explicó.