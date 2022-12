Hace 30 años, Carlos y Diana se separaban: ¿quién lo anunció y cuáles fueron los motivos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 9 de diciembre de 1992 el mundo quedó conmocionado ante la noticia de la separación de la princesa Diana y el príncipe Carlos. Pero algo que llamó mucho la atención, además de la novedad, fue que el anuncio no fue realizado por ninguno de los protagonistas ni por alguien de la Familia Real británica: el encargado de hacerlo fue el primer ministro de ese momento, John Major.

La historia de amor entre ellos comenzó oficialmente el 29 de julio de 1981, cuando Diana Spencer tenía 20 años recién cumplidos y el príncipe Carlos, ahora rey Carlos III, tenía 32.

Sin embargo, Carlos ya tenía un historial que marcaría su primer matrimonio, y fue su romance con Camilla Parker Bowles, su actual esposa, quien llegó a confesar que se acercó al hijo de la reina Isabel II para darle celos a su pareja de entonces. Pero esa relación no llegaría a buen puerto porque la familia real no veía con buenos ojos a Camilla e hizo lo imposible por separarlos. Carlos fue enviado a un viaje de ocho meses por el Caribe y ella se casó, en 1973, con Andrew Parker-Bowles.

En cambio, Diana cumplía con los requisitos que la realeza buscaba en una futura reina consorte. La primera vez que Carlos y ella se vieron fue hacia fines de 1977, cuando la joven tenía 16 años y él, con 29, estaba en pareja con su hermana, Sarah Spencer.

En el libro Diana: una historia real, el biógrafo y periodista Andrew Morton cuenta que, antes de la boda real, se habían visto apenas 13 veces. Si bien los primeros años de matrimonio parecían felices y trajeron el nacimiento de William y Harry, a mediados de la década del 80, comenzó la crisis entre ellos, que terminaría ventilando los triángulos amorosos en los que estaba envuelta la pareja.

Así fue el anuncio de separación de Lady Di y Carlos



Decepcionada por cómo se dio su matrimonio, Lady Di no dudó en contarle al mundo los motivos de su separación. En reiteradas ocasiones, la “princesa del pueblo” reveló que lo que desencadenó la ruptura entre ella y el actual rey del Reino Unido fue que este había retomado su vínculo amoroso con Camilla, algo que se dio de forma doblemente “clandestina”, ya que ambos estaban casados.



En una ocasión, Diana recordó que estaba en una fiesta y se acercó a Camilla para contarle que estaba al tanto de lo que pasaba entre ella y su esposo, pero la respuesta de “la tercera en discordia” fue terminante: “Tenés todo lo que siempre quisiste. Tenés a todos los hombres del mundo enamorándose de vos y a dos hijos preciosos, ¿qué más querés?”. Ante estas palabras, Lady Di no se quedó atrás y contestó contundente: “Quiero a mi marido”.

La crisis matrimonial se sumó a la soledad que se sentía Diana como miembro de la Familia Real británica. Mientras su vínculo con Carlos se desvanecía, y con sus hijos siendo apenas unos niños, también debió hacer frente a problemas alimenticios y pensamientos suicidas.



El matrimonio continuó desgastándose y, hacia fines de 1992, llegó la separación definitiva. “Se anuncia desde el Palacio de Buckingham que, con pesar, el príncipe y la princesa de Gales han decidido separarse. Sus Altezas Reales no tienen planes de divorciarse y sus posiciones constitucionales no se ven afectadas”, fueron las palabras con las que el 9 de diciembre el primer ministro John Major anunció ante la Cámara de los Comunes que Diana y Carlos no iban a estar más juntos.

Major expresó que la “decisión se ha tomado de forma amistosa y ambos seguirán participando plenamente en la crianza de sus hijos”. Para finalizar, agregó que “la reina y el duque de Edimburgo, aunque entristecidos, comprenden y simpatizan con las dificultades que han llevado a esta decisión”.



Finalmente, el 28 de agosto de 1996 se llevó adelante el divorcio. Diana murió el 31 de agosto de 1997 tras un accidente automovilístico, en pleno centro de París, en el que también falleció su novio, el millonario egipcio Dodi al-Fayed.