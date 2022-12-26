Rey Carlos III y la familia real británica asisten a la primera misa en Sandringham sin Isabel II

Este domingo tuvo lugar el tradicional servicio religioso de Navidad en la capilla de María Magdalena, en Sandringham, donde el rey Carlos III y la familia real británica saludaron a una multitud congregada fuera del templo.

Esta es la primera vez desde 2019 que la familia real pasa la navidad en la residencia de Sandringham, ya que en los últimos dos años se vio interrumpida esta tradición a causa de la pandemia.

La familia real británica pasó la Navidad en Sandringham Foto: AFP

Carlos III, de 74 años, y la reina consorte, Camilla, de 75, hicieron el breve recorrido entre la mansión de Sandringham y la capilla, junto con los príncipes de Gales, William y Kate, y los tres hijos de éstos, George, Charlotte y Louis.

También fueron a misa otros miembros de la familia, entre ellos los condes de Wessex, Eduardo y Sofía, pero los grandes ausentes han sido los duques de Sussex, Harry y Meghan, que viven en Estados Unidos y mantienen una relación tensa con la Casa Real.

La familia real británica pasó la Navidad en Sandringham

Foto: AFP

Los duques de Sussex se apartaron de la Casa Real a principios de 2020 y criticaron a la familia por no haber recibido bien a Meghan Markle, actriz estadounidense.

La familia real británica pasó la Navidad en Sandringham Foto: AFP

En los últimos dos años, reina Isabel II había pasado la Navidad en el castillo de Windsor, debido a la covid-19, antes de su fallecimiento el pasado 8 de septiembre en el castillo escocés de Balmoral.