Una tarde para disfrutar, una noche para recordar. Esta es la promesa de Bracco Bosca para este sábado 21 de noviembre. La bodega ubicada en Atlántida (Carretera Sosa Díaz km 43.500) propone un «Atardecer con vinos», movida que se realiza por tercer año consecutivo y en simultáneo con San Pablo, Brasil.

El sunset (US$ 120) forma parte de una experiencia que traerá a visitantes brasileños a Uruguay en vuelo chárter, quienes recorrerán -bajo la curaduría de Fabiana Bracco- tres bodegas: la suya, Antigua Bodega y Cerro del Toro.

El atardecer estará regado con sus vinos y sumará barra de tragos, bandas en vivo y gastronomía de lujo. Todo ocurrirá en un paisaje digno de la Toscana, pero a solo 40 minutos de Montevideo.

El menú incluirá bocados fríos, como bruschetta caprese, pita de pollo y guacamole, mini brioche de lomito y queso, canapé relleno de crema de mango, cracker con paté de pollo y oliva. No faltarán los bocados calientes, entre ellos, croquetitas de cuatro quesos, empanaditas de carne, mini pizzas, bastones de muzzarella o mini hamburguesas con cheddar y panceta. El plato principal será un risotto de hongos, queso azul y tomillo, con crumble de parmesano y pesto de albahaca. A la hora de los postres, habrá festival de shots.

Si esta recomendación lo toma por sorpresa, agéndese el 11 de diciembre. Ese viernes, Bracco Bosca se une a Fuckup Nights Montevideo y harán «Catarsis», otro evento al atardecer cuyas entradas están a la venta en ticketfacil.uy.

«Este año nos pasaron cosas. Algunas salieron bien. Otras merecen una copa de vino y una buena catarsis. Un sunset en @braccoboscawinery para sacar afuera lo que este año nos hizo guardar», comentan las organizadoras.

La cita comenzará entre viñedos y se brindará por lo que salió bien y lo que no. Además se compartirán historias inspiradoras, como la de Tomi Machuca, un argentino que será uno de los speakers de la tarde.

Ante la falta de recursos económicos, a sus 17 años fabricó sus propias canilleras y esa iniciativa se transformó en un emprendimiento que llegó a clubes profesionales y hasta a las manos de Lionel Messi. Consultas al 094 496 513.