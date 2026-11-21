Cámara\TBWA lo volvió a hacer: se llevó el premio a la "Agencia del Año" de la publicidad uruguaya en la Campana de Oro, el clásico certamen organizado por la Cámara de Anunciantes del Uruguay (CAU).

En la premiación, celebrada anoche en el Salón de Eventos del LATU, la empresa liderada por Marcelo Debernardi conquistó el máximo galardón por segunda vez consecutiva. El reconocimiento se suma a los conseguidos en las ediciones 2020-2021 (se realizó de forma conjunta por la pandemia), 2023, 2025 y 2026.

Durante la velada, Cámara ganó cinco Grandes Campanas en las categorías Publicidad exterior convencional, Medio Digital, Relaciones Públicas, Campaña de medio digital y Campañas integradas. Su cosecha de premios también incluye 21 campanas.

En tanto, su cliente McDonald's fue reconocido como el "Anunciante del Año", logro que ya había obtenido en 2023.

Varias de las campañas ganadoras de Cámara y McDonald's están protagonizadas por el personaje humorístico Caro Pardíaco, interpretado por el actor argentino Julián Kartún.

Marcelo Debernardi, CEO de Cámara\TBWA.

Por su parte, los reconocimientos a las productoras del año correspondieron a Oriental, en la categoría video; a La Mayor, en audio; y a Galgo VFX, en animación.

Durante la ceremonia, El País consiguió dos Grandes Campanas en trabajos realizados por Punto Ogilvy: una en la categoría Campaña gráfica por "La gente busca la verdad" y otra en el rubro Gráfica por la pieza "Kim Jong Un".

A continuación la lista de ganadores de Grandes Campanas:

-Radio: Olaf. Anunciante: Sinergia. Título: Cachín.

-Publicidad exterior ambiental: Havas. Anunciante: FNC. Título: Beer Crate Font.

-Publicidad exterior convencional: Cámara. Anunciante: McDonald’s. Título: Stranger Mupi.

-Diseño: From. Anunciante: KFC. Título: KFCito.

-Innovación Digital: Innvented. Anunciante: Rifa Arquitectura y Diseño 2026. Título: Conspiranoicos.

-Innovación en medios: Digitas Uruguay. Anunciante: Verde. Título: Cantante no tradicional.

-Bien Público: Innvented. Anunciante: Madres y familiares de detenidos desaparecidos. Título: Odio escondido.

-Medio digital: Cámara. Anunciante: McDonald’s. Título: Caro Pardíaco ASMR.

-Piezas creadas en Uruguay para el mercado exterior: From. Anunciante: CPA de Argentina. Título: Qué hermosura la agrimensura.

-Marketing directo: Wild Fi. Anunciante: FNC. Título: Cebadas

-Pieza de productora de audio para el mercado nacional: La Mayor. Anunciante: Tienda Inglesa. Título: Invisible.

-Pieza de productora de video para el mercado nacional: Oriental. Anunciante: Famidesa. La verdad no tiene dos versiones.

-Pieza de productora de animación para el mercado nacional: Enano Maldito. Anunciante: Presidencia. Título: Bicentenario Uruguay.

-Pieza de productora de video para el exterior: Oriental. Anunciante: P&G. Título: Old Spice te chilla la ardilla.

-Contenido: Punto Ogilvy. Anunciante: Dove. Título: Renacidas.

-Relaciones públicas: Cámara. Anunciante: McDonald’s Título: Caro Pardíaco.

-Promociones y activaciones: From. Anunciante: KFC. Tïtulo: Kafecito.

-Gráfica: Punto Ogilvy. Anunciante: El País. Título: Kim Jong Un.

-Campaña de publicidad exterior ambiental: Notable. Anunciante: Divino. Título: Mini showrooms.

-Campaña de publicidad exterior convencional: Publicis. Anunciante: Comisión contra el cáncer. Tïtulo: Vapear también.

-Campaña Gráfica: Punto Ogilvy. Anunciante: El País. Título: La gente busca la verdad.

-Campaña de radio: Notable. Anunciante: Itaú. Título: Contraseñas.

-Campaña de medio digital: Cámara. Anunciante: McDonald’s. Título: Caro Pardíaco.

-Productora de audio del año: La Mayor.

-TV menos de 40 segundos: From. Anunciante: Cash. Título: Azul clarito.

-Productora de animación del año: Galgo VFX.

-TV de más de 40 segundos: From. Anunciante: Soluciones Cash. Título: Gil.

-Productora de video del año: Oriental Films.

-Campaña de televisión: From. Anunciante: Soluciones Cash. Título: Gil.

-Campañas integradas: Cámara. Anunciante: McDonald’s. Título: Caro Pardíaco.

-Anunciante del año: McDonald’s

-Agencia del año: Cámara