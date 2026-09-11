Publicis Ímpetu se consagra como la agencia más efectiva y conquista el Gran Effie 2026 con trabajo para Pilsen

Los Effie Awards Uruguay, el premio organizado por la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (Audap) que reconoce la efectividad de las campañas publicitarias desarrolladas por agencias y clientes, celebraron anoche en Plaza Mateo su 17ª edición y tuvieron a Publicis Ímpetu como la firma creativa más destacada.

La agencia, junto a su cliente Pilsen, recibió el Gran Effie, el máximo galardón de la premiación, por la campaña “El tercer tiempo está servido”, presentada en la categoría Bebidas Alcohólicas.

El trabajo, lanzado en 2025, reunió a Ignacio Ruglio —presidente del Club Atlético Peñarol— y Flavio Perchman —vicepresidente del Club Nacional de Fútbol— bajo el lema “90 minutos no separan lo que una Pilsen puede unir”. La acción acompañó la baja del precio de la botella retornable de un litro a $ 125.

Así, Publicis Impetu obtuvo el Gran Effie por tercer año consecutivo. En la edición 2025 lo recibió de manera compartida con Cámara\TBWA.

Además de lograr el máximo galardón, la agencia liderada para María José Caponi, Mario Taglioretti y Esteban Barreiro fue reconocida como la agencia más efectiva de los Effie Awards Uruguay 2026.

De hecho, su cliente Tienda Inglesa fue reconocido como el anunciante del año y la marca del año.

Esta edición del certamen estuvo presidida por Diego Lazcano, y organizada por Audap, representante oficial del certamen en Uruguay y presidida por Antonio Oliva.

Los principales ganadores de la noche

Estatuillas de los Effie Awardds Uruguay.

Además del Gran Effie y de las distinciones a los más efectivos de la edición, los Effie Awards Uruguay reconocieron con Effie de Oro a las campañas que alcanzaron los máximos niveles de evaluación dentro de sus respectivas categorías.

● PILSEN, por la campaña “El tercer tiempo está servido”, por la agencia Publicis Impetu para Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), en la categoría Bebidas Alcohólicas

● L'Oréal, por “Le Défilé”, de la agencia Amén McCann, en la categoría Brand experience.

● OCA, por “De Motivos a Motivaciones”, por la agencia WILD FI en la categoría Data Driven.

● Fiat, por la campaña “Imaginate en un Fiat”, desarrollada por Publicis Ímpetu, para el anunciante Sevel, en la categoría Institucional/corporativa.

● PILSEN, por la campaña “El tercer tiempo está servido”, por la agencia Publicis Impetu para FNC, en la categoría Promociones.

● Verde, por la campaña “Cristian se pasó al Verde”, de la agencia Digitas Uruguay, en la categoría Servicios/productos bancarios, financieros y seguros.

La edición 2026 de los Effie Awards Uruguay alcanzó un récord de inscripciones y los trabajos fueron evaluados por un jurado integrado por 50 referentes de anunciantes, agencias, medios y academia, responsables de analizar los casos a partir de su estrategia, creatividad y capacidad de demostrar resultados concretos.

La edición de este año coincide además con el 80º aniversario de Audap, fundada en 1946 y referente de la industria publicitaria uruguaya.

Los Effie Awards forman parte de un certamen internacional que reconoce la efectividad en marketing y comunicación y distingue estrategias capaces de conectar objetivos, ideas y resultados.