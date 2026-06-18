Publicis Ímpetu fue reconocida como la agencia más eficiente del país y se ubicó entre las 20 mejores del mundo

En época de campeonato mundial, no es solo la Celeste la que representa al país. Publicis Ímpetu, la agencia de publicidad liderada por María José Caponi, Mario Taglioretti y Esteban Barreiro, fue premiada en los Effie Awards Index como la más efectiva del Uruguay. Además, se destacó en el ranking internacional.

"Uruguay pa´ todo el mundo", festejó la agencia el reconocimiento que la ubica como líder en la efectividad a nivel nacional, séptima en a nivel de América Latina y décimosexta en el mundo.

"No es una promesa. No es una aspiración. Es el resultado de ideas que generan impacto, negocios que crecen y marcas que trascienden fronteras", subrayó la agencia en sus redes sociales.

El Effie Index es considerado uno de los principales indicadores globales de efectividad en marketing y comunicación, explicó Caponi, CEO de Publicis Groupe. El indicador clasifica a agencias, anunciantes y marcas, a partir de los resultados obtenidos en los certámenes Effie que se realizan en todo el mundo. Su metodología evalúa la capacidad de las campañas para generar impacto real en los negocios, más allá de la creatividad.

"Estamos muy orgullos del lugar que ocupamos en el Effie Index. A veces existe el preconcepto de que por ser un mercado chico no se puede llegar a lo más alto, y cuando hay trabajo, esfuerzo y clientes que creen en nuestro trabajo, se puede", indicó la CEO.

Mario Taglioretti, director general creativo y socio de la agencia, agregó que para Publicis, ser reconocidos en este ámbito "es terrible orgullo". Los Effie, explicó, premian el proceso de trabajo, que va desde el desafío estratégico que plantea una marca hasta cómo se resuelve el problema en el plano creativo, cómo se genera la campaña y que, finalmente, se corona con los resultados de ese trabajo.

"Es un festival que evalúa de forma completa nuestro trabajo, y también la relación con el cliente", mencionó el publicista, y agregó que para ser premiados se da un trabajo muy colaborativo con los anunciantes.

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Buenos resultados

Taglioretti sostuvo que la agencia siempre trabaja "codo a codo" con sus clientes para crear buenas campañas, y que ser reconocidos por los buenos resultados obtenidos, tras varios años de destacar en los premios Effie, habla de "consistencia".

La campaña "Ofertas Tuyas", para Tienda Inglesa, coronó en 2025 a Publicis con el Gran Effie en la última edición uruguaya del festival. En esa ocasión, recibieron 14 premios y cuatro nominaciones finalistas para campañas de Tienda Inglesa, Fábrica Nacional de Cerveza (FNC), Pepsico, Supermatch, Sarubbi, Seguro Americano, Handy y el Ministerio de Turismo.

Esos trabajos y sus resultados ayudaron a la agencia a ser reconocida ahora internacionalmente, junto con una campaña para la telefónica Tigo en Bolivia llamada "Terapia de planes", con la que ganaron un Gran Effie en 2025 en ese país.