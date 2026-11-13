Nuevocentro, el shopping que crece con casi 14 millones de visitas anuales y planes de expansión

Nuevocentro Shopping abrió sus puertas en octubre de 2013 y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los centros comerciales de mayor crecimiento en el país. Actualmente, cuenta con unos 150 espacios comerciales, entre locales e islas, y registra entre 13 millones y 14 millones de visitas anuales. Tanto la afluencia de público como las ventas del mall aumentan año a año.

Alex Malachowski, gerente general de Nuevocentro, explicó que el buen desempeño del shopping responde, en parte, a la naturaleza de la propuesta, que ofrece una buena combinación de comercio y servicios, pero también a que cada vez más negocios que operan a la calle buscan ingresar a estos complejos.

Esta realidad contrasta con el panorama general de la economía, cuyo desempeño se encuentra estancado y proyecta para este año una expansión cercana al 1%. Ante este escenario, Malachowski considera que Uruguay debe encarar cuestiones fundamentales para su desarrollo, como mejorar la educación, recuperar hábitos de trabajo como medio para generar el sustento y bajar los costos del país. En este sentido, subrayó la importancia de reducir el tamaño del Estado y agilizar los trámites para facilitar la actividad comercial.

Asimismo, entiende que es fundamental mejorar la seguridad, una medida que, además de contribuir a la calidad de vida, volvería al país más atractivo para que los extranjeros se radiquen y, sobre todo, decidan invertir.

A continuación, un extracto de la entrevista con El Empresario.

-A más de 13 años de su apertura, ¿cómo se comporta el negocio de Nuevocentro?

-El shopping se encuentra en un buen momento. Registramos cerca de 14 millones de visitas anuales y esta cifra crece año tras año. También aumentan las ventas; incluso en este punto estamos liderando el sector en el presente. Hoy contamos con 150 puntos (comerciales), entre locales e islas, aunque esto no se corresponde a la cantidad de marcas porque algunas tienen más de un espacio dentro del shopping.

-¿Cómo es el nivel de rotación de marcas?

-Muy bajo. A veces es más bajo de lo que nos gustaría porque cambiar el paisaje de marcas es interesante para el visitante que puede descubrir propuestas nuevas. Pero el cambio no es tan sencillo de realizar ya que las empresas venden bien y quieren quedarse. También influye que poder estar presente en un shopping ayuda a la presencia de marca. Hoy tenemos una larga lista de interesados en ingresar y podemos ir seleccionando para generar el mejor mix posible, de acuerdo con el metraje que contamos.

-En pocos días se inaugurará el shopping Aventura en Sayago. ¿Tendrá algún efecto en la dinámica de Nuevocentro?

-Soy consciente de que esta realidad de crecimiento termina en breve por esta apertura, que se suma a las ampliaciones de los demás shoppings. Por eso, estamos iniciando un proceso de evaluación de ampliación. Esto significa que comenzamos a analizar qué proyecto podemos tomar, para dónde ir. Podemos crecer hacia arriba, con un cuarto nivel, en la azotea, o hacia la calle Luis Alberto de Herrera, donde está el estacionamiento abierto. Si bien es muy pequeño, ahí podemos construir hacia arriba y complementar los niveles 2 y 3. Además, tenemos un terreno atrás de Nuevocentro donde también tenemos posibilidad de hacer algo allí.

Alex Malachowski, gerente general de Nuevocentro Shopping. "Hay recuperar el hábito de trabajo. Hay que volver a incentivar el premio al esfuerzo por conseguir algo"

-Distintos analistas estiman que la economía uruguaya se expandirá en el entorno de un 1% este año. ¿Cómo logra el centro comercial crecer por encima del promedio de la actividad?

-Sí, crecemos significativamente por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) y creo que hay varios factores que han influido positivamente para que esto ocurra. Por ejemplo, lo vinculado con el cambio de normativa para los paquetes que se pueden comprar en el exterior. Eso influyó positivamente en el consumo local. Otro tema es la migración de las marcas que llegan desde locales a la calle (al shopping). También hay un importante trabajo interno en cuanto a la selección de marcas que ingresan a nuestro centro para volver atractiva la propuesta. Otro punto relevante de nuestro shopping es que tenemos una fuerte apuesta a la innovación, a siempre estar buscando propuestas nuevas para quienes nos visitan. Estoy convencido que la innovación es lo que marca la diferencia, y eso lo pienso para todo el país.

-Mientras los shoppings muestran un buen desempeño, la economía uruguaya enfrenta dificultades para crecer. ¿Cuáles son, a su entender, los principales desafíos que enfrenta el país para avanzar en su desarrollo?

-Los shoppings, y Nuevocentro en particular, no estamos viendo una retracción del consumo, sino que vivimos un buen momento en cuanto al flujo de ventas. La prueba de ello es que muchos shoppings se están ampliando o comenzaron un proceso de ampliación, e incluso se está por terminar la construcción de un nuevo centro comercial. Creo que los desafíos del país vienen principalmente por dos puntos: la educación y recuperar el hábito de trabajo. Hay que volver a incentivar el premio al esfuerzo por conseguir algo. Incluso en la educación también hay un desafío sociocultural que tiene que ver con esto del hábito de trabajo, de volver a premiar el esfuerzo.

-¿Qué escollos observa a nivel de crecimiento económico?

-Los temas más de economía tienen que ver con que Uruguay es un país caro para todos: para la gente, las empresas y los inversores. Esto se debe a diferentes motivos. Por un lado, el tamaño del mercado, que es chico, pero, más allá de la dimensión, está el peso del Estado que encarece la actividad privada. A esto se suman temas burocráticos que enlentecen trámites que deberían ser más rápidos. Hay un tema con las habilitaciones que impacta porque no hace que sea más fluido el proceso de generación de negocios. Hay sectores que están años para conseguir habilitaciones de productos con el impacto en costos y los tiempos que esto implica. Necesitamos ser más competitivos frente a la región porque se está volviendo cada vez más competitiva. Finalmente, hay que abordar la inseguridad. Es un desafío enorme como país; es necesario volver a generar confianza en la gente. Creo que esto permitiría atraer a personas del exterior para que vengan a vivir e invertir en Uruguay. De todas formas, a pesar de esto, estoy convencido que Uruguay es un país hermoso, con mucho potencial, que tenemos que cuidar.