Nuevas aperturas en Punta Shopping: 14 nuevas marcas desembarcan en el centro comercial

El mix comercial de Punta Shopping está en pleno desarrollo y expansión. Hace una semana abrió sus puertas una nueva sucursal de la marca uruguaya de indumentaria Glassy Waves, con un fuerte movimiento de público, y entre octubre y noviembre abrirán otras 13 propuestas, adelantó a El Empresario, Uri Ivanier, gerente general del complejo ubicado en Punta del Este.

«Llegaremos a 160 operadores, lo que es importante. Y para 2027 llegarán unas cinco marcas más que demandarán obras», comentó Ivanier.

En esta oportunidad, las diferentes marcas desembarcarán en locales ya instalados o en islas, por lo que no serán necesarias nuevas obras de infraestructura.

La oferta gastronómica de Mercado San Fernando se ampliará con la llegada de la heladería artesanal argentina Lucianno’s. Por otro lado, la heladería artesanal Gelato Factory se mudará a un local más grande. Para completar el movimiento de marcas vinculadas al rubro de la alimentación arribará al shopping Power Boost Station, un robot que dispensa batidos proteicos y que se instalará en una isla.

Metros para la moda

El catálogo de marcas de indumentaria se fortalecerá con la presencia de marcas internacionales como la española Mango, que abrirá una sucursal de 300 metros cuadrados (m2) antes de que finalice el año, con una oferta similar a las que ya tiene en shoppings de Montevideo, destacó el gerente.

En los próximos días, la grifa uruguaya Lemon abrirá las puertas de una nueva tienda en Punta Shopping, con una «propuesta interesante», comentó.

También desembarcará la marca de gorras de origen estadounidense New Era. Y la cadena La Cancha volverá a tener presencia en el centro comercial puntaesteño en los locales donde funcionaba Sportline.

Los cosméticos, los accesorios y regalos también ganarán espacio en Punta Shopping. MAC Cosméticos abrirá una sucursal de 30 m2 frente a Prüne y la marca de accesorios She Mona, que ofrece productos personalizados como «charms» y tenía presencia en Enjoy, será otra de las que dirá presente en el mall.

Por su parte, la cooperativa de ómnibus de Maldonado, Codesa, va a tener una isla de atención al cliente para brindar el servicio de recarga de boletos.

Punta Shopping. Punta Shopping. Foto: Ricardo Figueredo

Para todo público

El gerente sostuvo que con la llegada de las nuevas marcas, Punta Shopping acompaña los intereses y las nuevas demandas de una ciudad que se ha desestacionalizado, como Punta del Este, y que tiene un público local y extranjero durante todo el año.

Para completar la oferta con propuestas para todos los gustos y edades, abrirá próximamente una barbería llamada Rooster Black, al tiempo que llegará una nueva marca de bicicletas eléctricas de nombre Kong Ryder.

Finalmente, a las iniciativas de entretenimiento -que tienen una importante presencia en Punta Shopping, con siete operaciones entre sectores de juegos y salas de cine- se sumarán la marca Lego, que de la mano de Mosca abrirá en una isla con sus sets de bloques de encastre, y la empresa de juegos infantiles BR Spin.