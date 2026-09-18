Mourinho gana más allá del fútbol: factura millones con patrocinios, su marca de vino e inmuebles

El nombre de José Mourinho remite a uno de los técnicos más prestigiosos del fútbol. El actual entrenador del Real Madrid -quien ya había ocupado ese cargo entre 2010 y 2013- ha forjado una exitosa carrera dirigiendo a grandes equipos europeos como Porto, Chelsea, Inter de Milán, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe y Benfica.

En sus 25 años de carrera, el entrenador portugués -nacido en Setúbal, hace 63 años- ha dirigido 1.196 partidos oficiales, con una cosecha de 739 victorias y 26 títulos. En su palmarés figuran dos Champions League y ocho campeonatos nacionales entre España, Portugal, Italia e Inglaterra.

Pero «Mou» no solo ha ganado desde su rol al borde de la cancha, también lo ha hecho -y lo sigue haciendo- más allá del fútbol.

Su patrimonio neto se ubica entre US$ 100 millones y US$ 135 millones, según distintas estimaciones. En su primera experiencia en el equipo español, su sueldo ascendía a unos € 15 millones anuales, una cifra algo superior a lo que percibió como entrenador del Inter y del Chelsea.

Aunque el salario que cobra en este segundo ciclo al frente del Real Madrid se ha mantenido en reserva, el contrato del luso tiene una duración de tres temporadas y los merengues debieron abonar una compensación de € 15 millones al Benfica para poder incorporar al que por entonces era su DT.

Según ha trascendido en la prensa deportiva española, el argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid es el técnico mejor pago de LaLiga, con € 13 millones por temporada.

Por otra parte, las ganancias que Mourinho ha obtenido no solo se explican por sus abultados salarios. También hay que tomar en cuenta las indemnizaciones millonarias que ha percibido por rescisión de contrato, cuando los clubes que dirigía interrumpieron anticipadamente el vínculo con el técnico. De acuerdo con estimaciones periodísticas, Mourinho ha recibido unos € 108 millones en compensaciones por despidos a lo largo de su carrera. Se trata de una suma acumulada durante años y no de un monto que forme parte de su patrimonio actual.

Tácticas para ganar

El técnico ha cultivado un perfil magnético que combina éxito deportivo, carisma, elegancia y autoconfianza -o arrogancia, según sus detractores-, una fórmula poderosa para atraer a distintas marcas.

Así, ha prestado su imagen para campañas publicitarias de empresas globales como Hublot, Adidas, Jaguar y American Express. También ha realizado colaboraciones con empresas como Coca-Cola, Kalshi, Top Eleven y Snickers.

Conscientemente o no, el entrenador ha conseguido convertirse él mismo en una marca. Mourinho da nombre a un reciente documental homónimo de tres capítulos producido por Netflix, que repasa la carrera, los triunfos, las derrotas y el lado más personal del famoso DT.

Lejos de las cámaras, el luso invierte parte de su fortuna en el sector inmobiliario. Posee distintas propiedades entre su Portugal natal y ciudades en las que vivió y trabajó durante su trayectoria.

«Soy muy ambicioso a la hora de alcanzar mis objetivos, pero a la hora de invertir el dinero soy muy cuidadoso. Ya corro suficientes riesgos con el fútbol», aseguró hace un tiempo. «Mi trabajo es arriesgado, pero no mis inversiones».

Otra de sus apuestas es su marca de vino, elaborada en la región del Valle del Duero, en Portugal, y cuyo nombre recoge su famoso apodo: «The Special One».

Más allá del Real Madrid, Mourinho juega «otro partido» en el que sigue ganando: el de los negocios.