El imperio de Messi: hoteles, clubes de fútbol y más diversifican la fortuna del "10" argentino

El retiro de Lionel Messi de la selección argentina marca el cierre de una etapa deportiva extraordinaria, que transcurrió paralela a la construcción de un emporio empresarial desarrollado durante más de 20 años.

Según Forbes, el astro argentino de 39 años embolsó durante 2025 unos US$ 135 millones, repartidos entre el suculento contrato con el Inter Miami y los patrocinios y vínculos publicitarios con múltiples empresas.

Los 207 partidos y 125 goles a través de más de 20 años jugando para Argentina forjaron una imagen irresistible para las marcas, que lo acompañaron desde que comenzó a destacar en el Barcelona, donde el rol de su fallecido padre, Jorge Messi, fue clave para la construcción de un imperio.

Messi padre mostró un bajo perfil público y un evidente talento en la negociación, que reportaron a lo largo de los años un crecimiento imparable del patrimonio familiar, al punto de que en mayo de 2026 la prensa calculaba que esa fortuna ya había alcanzado los US$ 1.000 millones.

En su rol como representante y administrador de ese patrimonio, Messi diversificó los ingresos de su hijo más allá de los patrocinios y los reinvirtió en clubes de campo, rascacielos y hoteles de lujo.

Pero esa discreción de Jorge Messi se vio empañada en varias oportunidades por la Justicia.

Lionel Messi declaró en 2013 ante tribunales españoles que su padre era el responsable de sus cuentas, durante un juicio por fraude fiscal que los condenó en 2016 a 21 meses de prisión, una pena excarcelable por falta de antecedentes.

Como titular de la firma Mega Star Enterprises, Jorge Messi figuró en la revelación periodística internacional conocida como Panamá Papers, ya que creó junto a su hijo esa empresa un día después del comienzo de esa investigación fiscal en España.

Lionel y Jorge Messi en la Justicia española durante el juicio por fraude fiscal. Foto: LLUIS GENE/AFP fotos.

Inversiones

La cadena MiM Hotels, con seis sedes entre España y Andorra, pertenece a los Messi y desde fines de 2025 es operada por la multinacional Meliá.

Algunos de los jugadores más cercanos a la estrella argentina del fútbol, tanto en el campo como fuera de él, se sumaron a algunos negocios: con Ángel Di María construyó viviendas en Rosario, la ciudad natal de ambos; y con el uruguayo Luis Suárez fundaron el Deportivo LSM, que está en ascenso en el fútbol charrúa. Los clubes son uno de los focos de inversión de los Messi y tal vez definan el futuro del astro rosarino cuando deje de jugar como profesional.

Luis Suárez y Lionel Messi. Foto: Captura.

La familia es dueña del Unió Esportiva Cornellà, un club de la quinta división en España.

En Argentina, el hermano del «10», Matías Messi, es presidente del Leones FC, que ya juega por la Primera C, a cuatro ascensos de la primera división.

Los Messi también son dueños de restaurantes en Rosario y Barcelona, entre otras ciudades, un rubro en el que el mismo Lionel acaba de ampliar su participación al sumarse como socio a la cadena argentina El Club de la Milanesa, que busca expandirse en España.

La firma Limecu España 2010 -una referencia a las letras iniciales de Lionel Messi Cuccittini- es el vértice que conecta la red del emporio empresarial de la familia. Su titular es el otro hermano del famoso futbolista, Rodrigo Messi, y está inscrita en Andorra.

En noviembre de 2025, Leo salió a la cancha de los negocios para participar en una entrevista del American Business Forum en Miami, y allí dijo: «El tema empresarial es algo que me interesa. Me gustaría seguir aprendiendo porque no sé nada y estoy arrancando en esto». EFE