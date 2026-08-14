El millonario negocio que convirtió al rapero Jay-Z en el gran ganador del período de pases europeo

Vinicius Junior y Yan Diomande son los nombres más resonantes del período de pases del Real Madrid de cara a la temporada que se inicia este fin de semana. El brasileño renovó su vínculo con los merengues -tras una larga negociación- hasta 2032, a cambio de € 24 millones (US$ 27,7 millones) por temporada. El extremo marfileño, de 19 años, llega al club español como el fichaje más caro de su historia; la operación se cerró en € 125 millones (US$ 144 millones), con un contrato hasta 2033.

Detrás de estas megaoperaciones hay un claro ganador: Roc Nation Sports, la agencia que representa a ambos futbolistas y que integra el ecosistema de Roc Nation, la compañía propiedad del empresario y rapero estadounidense Shawn Carter, mundialmente conocido como Jay-Z.

En 2008, el artista -casado con la cantante Beyoncé- fundó Roc Nation, una empresa inicialmente enfocada en el mundo de la música que operaba como sello discográfico y agencia de representación de talentos. Entre sus clientes figuran estrellas como Rihanna, Alicia Keys, DJ Khaled, Christina Aguilera y J Balvin. Con el tiempo, la firma amplió sus líneas de negocio a la producción audiovisual y la filantropía.

En 2013, la empresa dio el salto al deporte, una decisión que obligó a Jay-Z a vender su pequeña participación accionaria (0,6%) en los Brooklyn Nets de la NBA. Por la transacción recibió más de US$ 1,5 millones. Hoy, su patrimonio asciende a US$ 2.800 millones, según estima la revista Forbes.

Así nació Roc Nation Sports, la unidad de la compañía dedicada a la representación de atletas. Sus primeros clientes fueron deportistas de las ligas estadounidenses de béibsol, básquetbol y fútbol americano, hasta que en 2019 desembarcó en el fútbol, donde comenzó a trabajar con jugadores de fama internacional como los belgas Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku.

Yan Diomandé, jugador marfileño del Real Madrid. Foto: AFP

«Vini», VIdi Vici

Actualmente, Roc Nation representa a más de 100 futbolistas, entre ellos Federico Dimarco, del Inter de Milán; Axel Witsel, que disputó el último Mundial con Bélgica; Marc Bernal, jugador del Barcelona; y el lateral uruguayo Gastón Martirena, actualmente en Racing de Avellaneda.

Sin dudas, el nombre más destacado de la agencia es Vinicius Junior, a quien Roc Nation comenzó a representar en 2023, luego de adquirir TFM, la firma brasileña que manejaba al delantero del Real Madrid. A través de esa operación, la empresa de Jay-Z también incorporó a su cartera de clientes a otros futbolistas brasileños importantes, como Gabriel Martinelli (delantero del Arsenal inglés), Lucas Paquetá (volante del Flamengo) y Endrick (atacante del Real Madrid).

«No somos una superagencia. Somos una agencia boutique y no queremos fichar a todo el mundo», explicó Michael Yormark, presidente de Roc Nation Sports, a The New York Times en una entrevista el año pasado. «No somos como Chevrolet, Ford o Toyota, que producen coches en masa. Me gusta pensar en nosotros como un Maserati o un Ferrari, donde vamos a ser una marca de élite que mantiene a la familia unida y pequeña», graficó el ejecutivo.

Vinicius Jr. MIGUEL RIOPA

Esa filosofía ha permitido a la agencia de fútbol convertirse en una de las 10 mejores del mundo, según el ejecutivo. «Lo hemos logrado en cinco años y medio», destacó.

Roc Nation tiene un enfoque claro sobre cómo tratar a sus representados y su referencia es su propio fundador. «Nuestra propuesta para los jugadores es: ‘Si te unes a nosotros, serás tratado como una prioridad, igual que nuestro presidente, Jay Z’», aseguró Yormark. «Para nosotros, no se trata de la transferencia ni de la comisión. Nuestra prioridad es hacer todo lo que sea necesario para que nuestros clientes ganen. Si ellos ganan, nosotros también», resumió.

Con Vinicius, la estrategia va más allá de negociar contratos deportivos altamente lucrativos. La compañía viene trabajando en la construcción de la marca del delantero brasileño, a través de distintas facetas, como el activismo racial, la filantropía y el marketing. El objetivo es convertirlo en un ícono global más allá del deporte.

