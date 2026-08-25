Mourinho sobre la comentada posición de Valverde: "No me gusta, por necesidad lo han puesto de lateral o extremo"

13 años después, 4.833 días más tarde, José Mourinho volverá a estar presente en el Santiago Bernabéu como entrenador del Real Madrid. Su primer partido de su segunda etapa en el cargo será este miércoles ante una Real Sociedad (16:00 de Uruguay) que llega con optimismo a pesar de su derrota previa frente al Betis.

En la previa al cruce el DT portugués fue consultado respecto a que, en ausencia de Tchouaméni (lesionado), Federico Valverde se ha destacado en esta posición más de elaboración, sabiendo que su polifuncionalidad ha llevado a que el año pasado lo han utilizado como lateral derecho o extremo derecho, cambios que hasta generaron un revuelo mediático sobre en dónde prefería jugar el mediocampista uruguayo. “He tenido muchas conversaciones con el entrenador y él sabe lo que realmente quiero. Creo que merezco seguir teniendo oportunidades en mi posición", había dicho el Pajarito en setiembre de 2025 al ser consultado por el lugar en cancha que le daba Xabi Alonso.

Mourinho fue claro en su respuesta de a dónde prefiere que esté Valverde en una situación ideal cuando todos están disponibles: "A mi no me gusta eso pero ha sucedido a veces en el pasado que, por necesidad, los entrenadores, ya sea en el club o en la selección uruguaya, lo hayan puesto a jugar como lateral derecho, o extremo derecho, o número 10... Son posiciones que puede ocupar, sí, pero para mí es un jugador de mediocampo sin ninguna duda", expresó el DT.

Aunque matizó: "Después de eso, depende del rival, de quién juegue a su lado y de nuestros objetivos; ya sea como un jugador más posicional o como uno con más movimiento".

Asimismo, el portugués transmitió su creencia sobre un pensamiento que cree ha quedado en el pasado. "Pero este concepto de que solo los mediocampistas son los responsables de construir el juego, es un concepto que ha empezado a desaparecer mucho en el fútbol. Si un equipo tiene un '6' espectacular que controla todos los movimientos, y recibe una marca hombre a hombre, ¿qué hace? No tocará el balón 70 veces, sino solo 30. Por eso, el equipo debe tener otras soluciones. Y todos los equipos hoy en día lo tienen, ves al equipo construir con 4 o 3, ya sea con un lateral o con un mediocampista, con laterales retrasados o ascendentes".

Para ejemplarizar su explicación utilizó el caso de Arnold y Dumfries. "La gente podría pensar 'un lateral es un lateral', pero el lateral de hoy puede ser un extremo, o puede ser un jugador como Arnold que juega hacia adentro y da pases de construcción muy importantes. Por esta razón, no estoy en una posición ahora para definir con firmeza: 'Tchouaméni es el 6', 'Camavinga es el 6', 'Fede es el 8', o 'Bernardo es el 10'... Las cosas se superponen y se funden durante el partido", concluyó sobre el tema.

Mourinho sobre el arbitraje

José Mourinho durante una conferencia de prensa con Real Madrid. Foto: Chema Moya/EFE.

El entrenador del Real Madrid, aseguró que “confía en el arbitraje español” y que “no” piensa que haya ningún árbitro que salga al terreno de juego pensando “que es amigo de Negreria” o que este “le haya hecho un favor años atrás”.

“Confío en el arbitraje español, antes de cada partido confío siempre en el árbitro. Después del partido a veces hay cosas que no me gustan. Si estás haciendo la pregunta para llegar a mi pasado y si yo ahora dudo… A ese nivel no dudo del arbitraje español”, dijo ante la prensa.

“No pienso que haya un árbitro en España que piense que es amigo de Negreira o que Negreira le haya hecho un favor años atrás. Estoy en el lado de la honestidad de los árbitros españoles. Aunque hay partidos en los que han tenido influencia en los resultados, como en el del Atlético de Madrid y el Sevilla de la primera jornada; puede pasar”, continuó.

Referencia a un ‘caso Negreira’ que estalló en febrero de 2023 y cuya investigación reveló que el Barcelona hizo pagos por valor de 7,3 millones de euros a Enríquez Negreira entre 2001 y 2018, coincidiendo con la etapa en la que fue el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Alineaciones probables para Real Madrid vs. Real Sociedad

Real Madrid: Courtois; Trent, Huijsen, Rüdiger, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva, Arda Güler; Bellingham, Vinícius y Mbappé.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Turrientes, Yangel, Soler; Barrenetxea, Oskarsson y Kubo.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer.

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 16:00

Con información de EFE.