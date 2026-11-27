Millsonic, empresa uruguaya de tecnología y música creada en 2019, selló un acuerdo con Grupo Heineken para implementar su Rockola Digital en Brasil. La firma se especializa en tecnología musical para espacios comerciales, en base a inteligencia artificial, análisis de datos, curaduría musical humana y herramientas de interacción con consumidores. Su rockola permite al público, a través del celular, votar y pujar por sus canciones favoritas, que luego suenan en el local. Hoy musicaliza unos 5.000 puntos de venta en Latinoamérica.

Diego Lemos, CEO y cofundador de Millsonic, comentó que el acuerdo es «uno de los más importantes en la historia» de la empresa y abre una nueva vertical de negocio, ya que implica no solo musicalizar, sino también desarrollar activaciones para marcas, generar información estratégica y ofrecer soluciones tecnológicas.

Una de las fortalezas del producto es su adaptabilidad a la identidad y el público de cada local. Esto facilita que dos bares de una misma ciudad tengan preferencias musicales distintas. «Nos permite conocer particularidades a partir de datos reales y brindarles a los establecimientos herramientas para comprender mejor a sus consumidores», dijo Lemos.

Además, la tecnología contribuye escalar y replicar la dinámica en cientos o miles de establecimientos sin necesidad de desarrollar una logística promocional específica para cada uno, agregó.

Plan «90-90»

La primera etapa del acuerdo contempla implementar la rockola digital en unos 90 establecimientos en Brasil durante los primeros 90 días. El plan se apoyará en tres pilares: «asociar la música con las marcas del grupo en el canal On Premise, generar datos sobre las preferencias de los consumidores y transformar la experiencia de consumo».

Imagen: Gentileza Millsonic

Según Lemos, si bien el acuerdo recién comienza, la empresa proyecta un crecimiento en Brasil de hasta un 100% para 2027. «Ese país tiene una dimensión de mercado extraordinaria. Si consideramos la escala de los mercados en los que operamos, entendemos que Brasil puede transformar nuestra compañía», señaló.

En total, esta primera parte del acuerdo podría significar un crecimiento del negocio de Millsonic de entre un 8% a 10%. En 2027, tras el plan ‘90-90’, podría alcanzar a un 20%.

El modelo de negocio se basa en suscripciones por establecimiento, lo que permite generar ingresos recurrentes y escalar junto con sus clientes. A esto se suman activaciones comerciales con marcas y el desarrollo de nuevas soluciones de entretenimiento e interacción.

El CEO compara esta experiencia con la de Colombia, donde implementaron un plan similar. «Ahí comenzamos con 20 establecimientos, terminamos superando los 110 y AB InBev comprobó aumentos de ventas de hasta un 27% en el canal On Premise».

El acuerdo, que se concretó en menos de un mes, llegó de la mano de Cubo Itaú, el ecosistema de innovación de Itaú Unibanco. «Eso demuestra, en buena medida, el valor de formar parte de un ecosistema como Cubo Itaú», indicó Lemos. De hecho, la operación se desarrollará desde las oficinas de Cubo Itaú, en San Pablo.