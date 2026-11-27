En San Francisco, es el mejor momento si tienes una casa grande para vender, un restaurante con una bodega privada o experiencia en la gestión de patrimonios.

¿Y para casi todos los demás? El costo de vida se está disparando, y buena suerte para poder seguirle el ritmo.

Anthropic, la empresa con sede en San Francisco que crea el chatbot de inteligencia artificial (IA) Claude, comenzó a cotizar sus acciones el jueves 19, en una jornada que cerró con su valoración en US$ 1,7 billones. Cientos de habitantes de la ciudad podrán considerarse multimillonarios, y algunos incluso se convertirán en milmillonarios.

Pero no esperes ver una multitud de superyates en la bahía de San Francisco ni una avalancha de collares de oro. En el mundo tecnológico, Anthropic es conocida como una empresa de IA sumamente seria, repleta de adictos al trabajo llamados «Ants» («Hormigas» en inglés).

«Son físicos con doctorado y, de repente, se encuentran con que tienen 100 millones de dólares», dijo Mike Simonsen, economista jefe de la inmobiliaria Compass en San Francisco. «Definitivamente no es un camino que busque la opulencia».

Queda por ver si su nueva riqueza se traducirá en una prosperidad desbordante para la ciudad natal de la empresa.

Los empleados de IA, incluidos los de Anthropic, celebran reuniones privadas varias veces por semana en Terzo, un restaurante mediterráneo cerca del paseo marítimo norte de la ciudad, declaró su propietaria, Ava Nicolai.

Eligen la sala de vinos privada decorada con botellas de todo el mundo, y luego solo beben agua. Pagan el consumo mínimo de US$ 2.000 en comida y bebida, pero no comen ni beben lo suficiente para alcanzarlo, dijo.

«Nunca son muy exigentes con la comida», contó Nicolai.

Rick Gordon, director gerente sénior de Citizens Private Wealth en San Francisco, recuerda cuando Facebook salió a bolsa en 2012. Los jóvenes ingenieros llegaron al estacionamiento de la compañía en Audi R8, autos de lujo que costaban bastante más de seis cifras.

Gordon dice que esta vez no ve nada parecido. Los empleados de Anthropic hablan de casas, muebles y de ayudar a sus familiares.

Sin embargo, la salida a bolsa de Anthropic -y la futura que se espera para OpenAI- ya han tenido un impacto en el mercado inmobiliario de San Francisco: algunos empleados se comprometieron a aportar acciones para pagar sus viviendas hace meses.

Miembros de la junta directiva de Anthropic en la jornada inaugural de la empresa en el Nasdaq. Foto: AFP fotos

Nuevos datos de Compass revelan que el precio medio de venta de una vivienda en San Francisco en octubre aumentó un 29% interanual, alcanzando los US$ 2,39 millones. El mercado de lujo registró su mejor mes hasta la fecha, con nueve viviendas vendidas por más de US$ 10 millones y 40 por más de US$ 5 millones. (No está claro si los compradores tenían relación con Anthropic).

«San Francisco es prácticamente el único mercado inmobiliario dinámico que queda en el país», afirmó Simonsen, señalando que lugares como Tahoe, Napa y Hawái probablemente se beneficien de la salida a bolsa de Anthropic debido a la gran demanda de segundas residencias. «Cuando se dispone de esa cantidad de capital, esos son los lugares ideales para buscar».

Alexander Lurie es un agente inmobiliario de lujo en la ciudad que trabaja con varios empleados de Anthropic.

Muchos de ellos ya habían empezado a comprar casas sabiendo que la salida a bolsa estaba cerca, comentó, pero preveía que su acceso a una enorme cantidad de efectivo haría que los precios subieran aún más. Muchos empleados ya podían vender el 10% de sus participaciones el primer día.

A diferencia de los sanfranciscanos adinerados de generaciones pasadas, señaló Lurie, los empleados de Anthropic no necesariamente quieren estar en Pacific Heights, el barrio repleto de opulentas mansiones.

Los empleados de Anthropic son jóvenes, de entre 20, 30 y 40 años, y muchos tienen hijos pequeños. Están dispuestos a pagar bastante más del precio de venta por casas espaciosas en barrios familiares y les gusta una estética moderna combinada con una seguridad estricta, por lo que suelen comprar las propiedades a través de sociedades de responsabilidad limitada, explicó Lurie.

«Buscan llevar una vida normal, lo más normal posible, en el ámbito familiar», resumió.

¿Agranda la brecha?

Algunos temen que la salida a bolsa de Anthropic solo agrave la enorme brecha de ingresos en San Francisco, ya que cada vez más residentes de larga data encuentran más difícil sobrevivir en la ciudad. A algunos inquilinos se les ofrecen grandes sumas de dinero para que abandonen sus apartamentos con alquileres controlados, mientras los propietarios buscan cobrar alquileres más altos. Además, Lurie declaró recientemente una emergencia de alquileres después de que los precios de los apartamentos aumentaran un 26% en un año.

San Francisco. Foto: Josh Hild / Unsplash

Sam Cobbs, CEO de Tipping Point Community, una organización filantrópica contra la pobreza con sede en la ciudad, afirmó que Anthropic proporcionó su tecnología durante seis meses a las entidades sin fines de lucro apoyadas por su iniciativa. Sin embargo, después de ese período, Anthropic cobró por el uso continuado de su herramienta, indicó Cobbs.

«Espero que Anthropic nos sorprenda con más novedades. Aún no he visto ninguna señal de que eso vaya a suceder, pero sí espero ver más», finalizó.

Las claves Fondos para causas nobles Anthropic se ha caracterizado desde hace mucho tiempo por el altruismo eficaz, un movimiento que anima a las personas a donar gran parte de su patrimonio a las causas que generan mayor bien. Los siete cofundadores de Anthropic se han comprometido a donar el 80% de sus participaciones accionarias, y la empresa iguala una parte de las donaciones que los empleados hacen a beneficencia. La semana pasada, Anthropic se comprometió a donar US$ 50 millones a causas locales para finales de 2027, incluyendo el Banco de Alimentos de San Francisco-Marin y el programa de juguetes navideños de los bomberos de San Francisco. El mes pasado, la compañía anunció la creación de un fondo de beneficencia pública con el 5% de sus acciones. Pero el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, quien ha hecho de la recaudación de fondos privados una parte fundamental de sus esfuerzos para mejorar la ciudad, ha dicho que no ha podido convencer a los líderes locales de IA para que contribuyan a las iniciativas gestionadas por la ciudad.



Heather Knight y Emmy Martin

The New York Times