La marca de moda uruguaya VDamiani desembarcó en Chile en el sector de lujo del gigante Falabella

La marca de moda uruguaya VDamiani cruzó la cordillera y desembarcó en el mercado chileno de la mano de la cadena de tiendas Falabella. Esto supone un paso «muy importante» para la empresa al potenciar su crecimiento a nivel internacional, comentó su fundadora, Victoria Damiani, a El Empresario.

Con el arribo de la marca a Chile, la firma afianza su camino de internacionalización del negocio ya que, además de vender en Uruguay, cuenta con presencia en Menorca, España.

Según la creadora de la grifa, este es un paso natural hacia el mercado chileno ya que, según comentó Damiani, si bien ahora cuenta con presencia fija en Chile, las prendas de su compañía ya estaban presente en ese país porque tiene clientas que las adquirían a través de su e-commerce.

Los productos de VDamiani son parte de Market F de Falabella, una plataforma de diseño exclusivo y espacio de curaduría de moda creado por el gigante chileno que reúne a firmas locales e internacionales.

En una etapa inicial, sus productos también están presentes en el distrito de las marcas de lujo del centro comercial Parque Arauco, ubicado en Las Condes, en Santiago de Chile. De esta forma, en esta fase, la alianza con Falabella le permitirá a la grifa uruguaya, vender en el centro comercial y través de su e-commerce con envíos a todo el país.

En una segunda instancia aún por definir, adelantó Damiani, está previsto sumar otros puntos de venta que definirá Falabella a futuro. «Las clientas ya lo están pidiendo, y eso nos pone muy felices», sostuvo.

Prendas de VDamiani en Falabella. Gentileza: VDamiani

Propuesta de negocio

La iniciativa de sumar a VDamiani al catálogo de marcas ofrecidas en Chile surgió directamente de Falabella, contó la directora de la grifa uruguaya.

«Venían siguiendo la marca, conocían el producto y tenían muy claro qué buscaban. Nos contactaron, nos pusimos de acuerdo en muy poco tiempo y se concretó la primera compra. Hoy estamos trabajando juntos», explicó y resaltó que para VDamiani, este hito «es un reconocimiento enorme al camino recorrido».

Hasta ahora, en la región la marca vendía en Uruguay en su tienda ubicada en Carrasco y a través de su página web, con la que también llegaba a clientas de países vecinos. «Esta etapa nos permite ampliar la presencia en Chile y profundizar el vínculo con el público chileno, que cada vez reconoce y pide más nuestros diseños», añadió la diseñadora.

Falabella realizó una curaduría de piezas diseñadas por VDamiani. La selección se pensó en conjunto entre el retailer y la marca uruguaya, explicó la empresaria, y sostuvo que, como Falabella «conoce bien a su público» apuntaron a «esas piezas únicas que no se encuentran en cualquier lado».

Talento nacional

La diseñadora recordó que hace tiempo la marca se viene preparando «para este momento», por lo que, a nivel de producción, no se prevén demasiados cambios. Según dijo, junto a su hermana Florencia -con quien dirige VDamiani- apuestan a una producción «más elaborada y dedicada, con una terminación que marca la diferencia y con el valor artesanal de nuestras prendas».

Al diseñar las prendas piensan en mujeres que buscan piezas atemporales con «diseños distintos e identidad propia, un diferencial que hemos construido durante 17 años, y es lo que hoy hace que se fijen en nuestras creaciones», indicó.

Las emprendedoras son prudentes sobre cuánto proyectan que crezca la marca con este nuevo movimiento al exterior y aclararon que mantienen su apuesta por la industria local. «Estamos preparados para crecer, pero sobre todo para seguir apostando a la producción en Uruguay y exportar el talento de cada taller y cada artesano que pone sus manos en nuestras prendas. Es parte de nuestra identidad», dijo Damiani. Si bien producir en Uruguay implica costos e impuestos más altos de los que tendrían en otros países, como los asiáticos, eligen apostando a lo nacional. «Creemos en la mano de obra de Uruguay, estamos convencidos de que con esfuerzo, dedicación y los vínculos adecuados vamos a llegar donde queremos», aseguró.

La diseñadora reflexionó sobre el camino recorrido desde que fundó la marca (2009), y aseguró que desde siempre optó por crear prendas atemporales que no se guiaran por modas o temporadas. «Trabajamos a partir de lo que nos apasiona e inspira, es la clave. Vivimos de lo que amamos hacer y como dije alguna vez: ‘no vendemos ropa, exportamos talento nacional’», concluyó.