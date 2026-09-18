Inversión de US$ 20 millones: la marca de moda LC Waikiki desembarca en Uruguay y proyecta cinco tiendas para 2030

La marca internacional de moda LC Waikiki desembarcará en Uruguay de la mano de Grupo Antelo, responsable del complejo automotor y de retail Car One. El plan de expansión contempla la apertura de cinco tiendas en cuatro años, lo que implicará una inversión de US$ 20 millones.

La empresa nació en Francia en 1988, pero desde 1997 es propiedad del Grupo Taha, un importante conglomerado de la industria textil de Turquía. Actualmente está presente en más de 60 países y cuenta con una fuerte participación en mercados de Europa Oriental y Asia. En 2020 inauguró su sucursal número 1.000 a nivel internacional en Kiev, la capital de Ucrania.

Ahora se encuentra en proceso de expansión en América. Ya existen tiendas de LC Waikiki en países como Ecuador, Chile, Panamá y Curazao, y con la apuesta de Grupo Antelo, la marca reforzará su presencia en Sudamérica.

Cada año, la empresa diseña aproximadamente 87 millones de productos entre sus distintas categorías —ropa para damas, caballeros y niños, accesorios y calzado— y factura más de US$ 5.500 millones en ventas, según detallan sus propios reportes financieros.

El equipo que se encargará de introducir la marca de indumentaria al mercado uruguayo también trabajará de forma paralela en su llegada a Argentina, donde el plan consiste en abrir como mínimo unas 10 tiendas entre Buenos Aires y otras provincias antes de 2030.

A nivel de dirección, la operación será liderada desde Uruguay, aunque cada país contará con una estructura propia de trabajo para desarrollar la expansión.

Ambas unidades trabajarán de forma mancomunada para reforzar la llegada de la compañía de indumentaria a la región, indicó a El Empresario Luciana Godoy, gerenta de desarrollo de negocio del Grupo Antelo y quien liderará el desembarco de LC Waikiki en Uruguay.

Luciana Godoy, gerenta de desarrollo de negocio del Grupo Antelo y quien liderará el desembarco de LC Waikiki en Uruguay. Darwin Borrelli

«Top 10 mundial»

«LC Waikiki es una compañía internacional de moda con casi cuatro décadas de trayectoria, que se guía por una idea muy simple: ‘todos merecen vestirse bien’», señaló la gerenta de Grupo Antelo. «Nuestra misión es acercar moda accesible y de calidad para toda la familia, adaptándonos a distintos estilos, presupuestos y necesidades de cada mercado», comentó.

La ejecutiva destacó además que la marca está posicionada en el «top 10 de la industria de indumentaria mundial».

La decisión del grupo de iniciar las operaciones de LC Waikiki primero en el mercado uruguayo para luego desarrollar las tiendas en Argentina tiene que ver con la estrategia empresarial. En ese sentido, observan a Uruguay como buen «laboratorio», donde se puede probar el funcionamiento de un negocio a menor escala para luego replicarlo en otros países, fundamentó la gerenta.

Tienda de LC Waikiki. Gentileza: Grupo Antelo

Tres aperturas

LC Waikiki se estrenará en el mercado local este año. Sus primeros puntos de venta comenzarán a funcionar a partir de noviembre, con la inauguración del complejo Car One Center Punta del Este —ubicado en Distrito 52—, luego en Car One Center (Canelones) y después en el centro comercial de Montevideo, Aventura Shopping.

El esquema de aperturas prevé comenzar con las primeras tiendas en Maldonado y el área metropolitana —que conecta Montevideo y Canelones— para luego crecer hacia el interior, principalmente en centros comerciales, aunque no se descarta sumar sucursales en alguna avenida si se presenta la oportunidad, explicó Godoy.

Los tres primeros puntos de venta generarán unos 150 puestos de trabajo directos, agregó la gerenta.

Una característica de la marca a nivel internacional es el gran tamaño de sus locales. En Uruguay, ese elemento no será la excepción. En Car One Center Punta del Este se destinará una superficie de 1.200 metros cuadrados (m2) para desplegar la propuesta comercial, mientras en el centro comercial ubicado en Canelones serán 1.500 m2 y en el shopping que abrirá en Sayago abarcará cerca de 900 m2.

La apuesta del Grupo Antelo es crecer en retail y con ese objetivo apunta a sumar «marcas de primer nivel, como LC Waikiki, que estén en busca de crecimiento y que se estén diversificando, para ofrecer algo diferente a lo que hay en el mercado», indicó Godoy. «Buscamos marcas grandes, que sean estables, que tengan capacidad de crecer y que sean globales», finalizó.