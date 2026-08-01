Car One Center Canelones invierte US$ 14 millons para ampliar propuesta comercial y de servicios

Car One Center Canelones avanza en una nueva etapa de crecimiento y concretará en 2026 su séptima ampliación. Ubicado sobre Ruta Interbalnearia y Camino de los Horneros, el complejo sumará más de 10.000 m² de nueva superficie construida, acompañando la expansión sostenida desde su apertura.

El nuevo desarrollo incorporará más de 25 marcas, con fuerte presencia del rubro moda, incluyendo propuestas ya consolidadas en el mercado local y otras que desembarcarán por primera vez en Uruguay.

Con una inversión superior a los US$ 14 millones, las obras comenzaron a fines de mayo y contemplan una apertura en dos etapas. La primera, prevista para noviembre de 2026, marcará la inauguración del nuevo sector con la llegada de marcas internacionales que abrirán por primera vez en Uruguay.

La segunda etapa, programada para marzo/abril de 2027, completará la propuesta con incorporaciones comerciales y un renovado espacio gastronómico, consolidando un nuevo punto de encuentro dentro de Car One Center.

El complejo cuenta actualmente con cerca de mil plazas de estacionamiento. Como parte del proyecto, se desarrollarán nuevos accesos vehiculares, una intervención que busca mejorar la comodidad, la accesibilidad y la experiencia de los visitantes, aprovechando la infraestructura existente.

“El crecimiento que viene experimentando la zona nos motiva a seguir invirtiendo y evolucionando. Con esta expansión buscamos fortalecer nuestra propuesta comercial, gastronómica y de servicios, ofreciendo más opciones y una mejor experiencia para nuestros visitantes”, señaló Emiliano Aldabalde, director de Operaciones de Car One Center.

Con esta ampliación en Canelones y la próxima apertura de Car One Center Punta del Este, el grupo continúa consolidando su presencia en el país, impulsando nuevas oportunidades para las marcas, ampliando la oferta de servicios y contribuyendo al crecimiento económico y la generación de empleo.