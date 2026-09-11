Omar Daneri: "Vender más Uruguay" para atraer a extranjeros, la "euforia" en autos y la expansión de Car One

Reside en Uruguay desde hace poco más de una década, cuando se afincó para liderar el proyecto Car One y el grupo automotor Santa Rosa. De esta etapa destaca las fortalezas del país que estimulan las inversiones y que han allanado el camino para que el Grupo Antelo desembolse hasta ahora US$ 150 millones en distintos negocios. La cifra seguirá creciendo de la mano de nuevas propuestas de retail y la apuesta al rubro automotor, donde observa una “euforia”. Este escenario contrasta con lo “muy difícil” que es cambiar cosas en Uruguay, sus altos costos, los impuestos, las trabas burocráticas y los desafíos en seguridad y educación. Pese a ello, su visión del país es positiva y plantea la necesidad de “hacer más marketing” para atraer público de alto poder adquisitivo a vivir en Uruguay.

Aquí, un resumen de la charla.

-Grupo Antelo viene invirtiendo a través de Car One y Santa Rosa. En ese marco, ¿cómo ve el desempeño del consumo?

-Tiene mucho que ver con lo que vendés. En autos, tenemos una operación muy grande, porque representamos muchas marcas y vendemos unos 1.500 por mes entre 0 km y usados. El año pasado crecimos y este vamos a vender un 20% más. ¿Por qué? El mercado creció, pero nosotros más, porque tenemos muchas marcas chinas -representamos unas 10, entre eléctricas e híbridas- que están más consolidadas, entre ellas Omoda, Changan, Deepal, GWM y Ora. Veo una euforia en los autos; el mercado crece todos los años. El retail está estable; este año estuvo muy parejo con el anterior. No crecimos en marcas ni en aperturas. Recién las aperturas serán hacia fin de año con Decathlon en Tres Cruces y Punta del Este, lo mismo que Kiabi y alguna otra marca nueva.

-El auge de marcas chinas de vehículos eléctricos, ¿cómo está transformando el negocio?

-Yo empecé a viajar a China en 2012 y ahí me di cuenta que teníamos que trabajar con marcas de allá. En 2015 comenzamos y el auge es a partir de 2024. Hoy pasan dos cosas. Una es la electrificación del mercado: este gobierno y el anterior la impulsaron por la matriz energética del país, lo que me parece correcto. La otra son las condiciones. Empezaron a llegar autos eléctricos a precios muy competitivos y con la última tecnología, entonces la gente se empezó a volcar. Uruguay es ideal para tener un eléctrico: al ser un país chico, la autonomía te ayuda, y además hay una infraestructura de carga que, si bien viene atrás de la demanda, está creciendo. Esa combinación hace que la electrificación sea muy veloz. Hoy, cerca del 50% de las ventas de autos son de eléctricos, y ahí entran los modelos chinos. En eléctricos, la última tecnología viene de China. Y el uruguayo hace unos años le perdió el miedo al auto chino. Es un comprador inteligente, que analiza mucho la relación precio-calidad. Entonces, se empezó a volcar al auto chino.

-¿El futuro de la movilidad pasa 100% por la electrificación?

-Siempre va a haber público con autos a combustión, sobre todo en el interior. Pero creo que entre el eléctrico, el híbrido enchufable y el eléctrico de rango extendido van a estar arriba del 80% del mercado. Hoy están en el 55% o 60%. Es decir, ese cambio no para más.

-¿Cuáles son los planes de largo plazo con Car One?

-Nosotros armamos Car One, siempre con autos y logística. Pero, cuando Manuel (Antelo, fundador de Car One) llegó acá en 2014 y compró el terreno, dijo: “Quiero hacer un retail park”. Y ahí salimos a buscar las marcas: Decathlon fue la primera y es un ancla tremenda, Tienda Inglesa nos acompañó y armamos el centro comercial. Ahora abriremos en Punta del Este, en noviembre, y va a ser el shopping más lindo de Uruguay. Tendrá un supermercado Géant enorme y vamos con todas nuestras marcas: Decathlon, Kiabi, JYSK, Naterial y Kiko Milano, entre otras. Entonces, con nuestras marcas y los autos ya generamos nuestro propio centro comercial; simplemente hay que tener un supermercado. Este modelo, muy exitoso en Canelones, con 500.000 visitantes por mes, va a crecer. Estamos construyendo 8.000 metros cuadrados más porque vienen 25 marcas nuevas de moda. Lo que generamos es exitoso y alrededor empezás a tener otras marcas e interesados, lo que, cuando armás un centro comercial, es lo que más cuesta: que vengan las marcas.

-¿Evalúan instalarse en otros puntos del país con Car One?

-Sí, podemos ir al interior con modelos más chicos. Estamos viendo alternativas. Y este formato que funciona bien acá lo estamos llevando a Argentina y Paraguay.

-Uruguay tiene pilares que han cimentado su desarrollo. ¿Qué le falta para seguir avanzando?

-No te podés quedar solo con eso. Cuando llegué, todo eso ya lo tenía Uruguay y es muy valioso a la hora de definir una inversión. En Uruguay hemos invertido más de US$ 150 millones y eso no lo hubiésemos hecho si no estaban las condiciones. El país tiene muchas condiciones que estimulan la inversión, sobre todo, el respeto a las reglas de juego, a las instituciones y leyes como la Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones). Ahora, lo que tiene es que es muy difícil cambiar cosas. Cuando querés crecer, hay trabas burocráticas, el Estado es grande y muchas veces te traba en pequeñas cosas y se toma mucho tiempo para decidir.

Omar Daneri, director general de Santa Rosa y Car One. LEO MAINE

-Es el freno de la inercia.

-Exacto. Otro tema son los impuestos. Uruguay es caro, en parte por los impuestos. Por ejemplo, en los autos está el Imesi. Hay modelos nafteros que pagan hasta 40% de impuestos. Las pick-ups grandes tienen que ser a nombre de una empresa, porque sino pagan 100%, pero las pick-ups chicas la podés vender a nombre de un particular. Esas son cosas que una vez las pusieron y nunca nadie más las tocó. Habrá tenido una explicación en su momento; hoy no tiene mucho sentido. Lo de las pick-ups chicas está bien, lo que está mal es lo otro. Lo mismo que el Imesi a los eléctricos. Me parece mal gravar con impuestos internos; ya las empresas pagamos impuestos por ganancias y tasas -no en el caso del eléctrico-. Creo que el impuesto que se puso, comparado con el que tiene el auto a combustión, sigue marcando una diferencia interesante, por lo tanto va a seguir el proceso de electrificación.

-¿Qué le preocupa como empresario más allá de los factores vinculados a los negocios?

-El tema de la seguridad se está poniendo más bravo; hay una sensación de que está escalando. Me parece que se puede solucionar fácil, porque somos pocos y nos conocemos todos, pero no se resuelve. La educación es clave para el futuro del país, sobre todo la infantil. Y otro tema es que en Uruguay falta gente, somos poquitos.

-Y las proyecciones indican que seremos menos a futuro...

-Uruguay tiene una calidad de vida única. Vivir acá es un placer, es muy fácil y se recibe muy bien al extranjero. Hoy, con las guerras y el problema de inmigración en Europa, Uruguay es un lugar ideal para atraer inversores y más gente de poder adquisitivo alto. Está pasando en Punta del Este. Hay beneficios impositivos -si bien se sacaron algunos- para traer a esa gente. Hay que seguir trabajando para eso. Me parece que hay que vender más Uruguay, lo que es vivir acá y las condiciones para invertir.

-Quizás falta más marketing.

-Sí, me parece que falta un poco de marketing. Cuando hablo con inversores -muchos de ellos europeos- y les explico los beneficios impositivos que tienen acá, muchos vienen a ver y averiguar. Hay que hacer un poco más de marketing, porque hay una oportunidad de poder traer mucha más gente a vivir acá.

-¿Qué rol puede jugar el empresariado frente a estos desafíos?

-Nosotros tenemos una fundación que apoya a fundaciones y escuelas en todo lo vinculado con la movilidad. Traemos chicos del interior a conocer el mar, hacer deporte y a eventos culturales. Ahora hicimos un acuerdo con Tumo también. Después, los empresarios estamos para invertir, generar empleo y eso genera un impacto directo. Contrataremos a 200 personas en Punta del Este y el centro comercial va a tener 500 empleados. No paramos de crecer, abrir empresas e invertir, y eso se da por las condiciones que tiene Uruguay que apoyan la inversión y porque los negocios son rentables.