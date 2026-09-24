Descubra cuáles son las mejores empresas para trabajar con talento joven en Uruguay

El bienestar y la salud mental, el propósito del trabajo, la capacidad de aprender, la justicia y el reconocimiento son elementos fundamentales para las nuevas generaciones de colaboradores, tan importantes como el salario, la flexibilidad y los beneficios. Así lo demostró el nuevo ranking de Great Place To Work (GPTW), que destacó a los «Mejores lugares para trabajar con talento joven» en Uruguay.

El listado, en el que participaron 62 empresas y para el que fueron encuestados más de 6.200 menores de 25 años, señala que «los jóvenes están redefiniendo lo que significa trabajar, aprender y pertenecer».

Tras el estudio fueron reconocidas 25 organizaciones (ver recuadro). Zenital, WyeWorks y Banco Itaú lideran cada categoría: empresas de 10 a 50 empleados, de 51 a 300 y de más de 301, respectivamente.

Bienestar y decisiones

Con respecto al mismo ranking del año pasado, la percepción de los jóvenes sobre si la empresa es un lugar psicológica y emocionalmente saludable para trabajar aumentó de 66% a 75% en la actual edición.

Fedra Feola, country manager de GPTW Uruguay, explicó que si bien mejoró ese dato, las nuevas generaciones aún no observan la misma experiencia de bienestar que el resto del personal de la empresa, cuya valoración se ubica en el 87%, según la encuesta.

Los resultados se relacionan con nuevas preocupaciones y con una concepción del bienestar vinculada a la seguridad y la salud mental, y no tanto a los beneficios empresariales. «El bienestar psicológico y emocional cada vez tiene más peso en la decisión de quedarse o irse de una empresa», señala el ranking.

María Laura Giachero, gerenta del área de Personas y Diversidad de Itaú, sostuvo que el banco entiende que actualmente el talento joven «no elige solo un trabajo; elige un lugar donde aprender, crecer y sentirse parte de algo más grande». Por eso, la estrategia de atracción de ese talento que practica la empresa se enfoca en generar oportunidades reales de ingreso al mercado laboral.

Explicó que se busca que «los jóvenes quieran quedarse, y eso se construye con la experiencia todos los días». Dentro de esa apuesta, detalló que la firma acompaña a los colaboradores desde su ingreso al banco.

Además de ofrecer capacitaciones y becas para estudios de posgrado, el banco brinda flexibilidad a través de un régimen de trabajo híbrido, una iniciativa llamada «viernes sin reuniones» y la posibilidad de trabajar hasta un mes desde el exterior.

Itaú tiene además un programa de bienestar que aborda las dimensiones física, emocional y financiera, con acompañamiento psicológico, talleres de mindfulness, prevención del burnout y educación financiera.

Para analizar el contexto de la organización, mide tres veces al año el eNPS (Employee Net Promoter Score), un indicador que examina la lealtad, la satisfacción y el compromiso. Además, realiza encuestas de clima, diversidad y cultura con grupos focales temáticos, cuyos resultados son evaluados por un comité y dan lugar a acciones de acompañamiento tanto para líderes como para equipos.

Libre participación

El liderazgo es otro aspecto relevante, según el ranking. Los jóvenes encuestados resaltaron que los líderes de sus empresas tienen visión estratégica y capacidad para tomar decisiones, son accesibles y comunican de forma clara las expectativas sobre el trabajo que desempeñan.

El informe de GPTW deja ver que cada vez más las empresas comienzan a prestar atención a las formas de trabajo, el manejo del error y el aporte de ideas y «todo lo que hace a la expresión genuina», comentó Feola.

Un indicador «muy potente» es la innovación, y para que una organización desarrolle ese atributo debe permitir la expresión y participación. «Los jóvenes son muy exigentes con esto, están muy atentos a lo que pasa con su participación. La conexión con el propósito es algo que los motiva, pero no basta con decirlo. El propósito no se muestra en la intención, sino en las decisiones que se toman. Cuando están conectados con el propósito, cuando sienten que están trabajando de manera flexible y que están aportando, el orgullo y el compromiso surgen», sostuvo la representante de GPTW.

Por otra parte, subrayó que las nuevas generaciones valoran mucho el espacio de celebración, y que es importante que las empresas distingan claramente la celebración del reconocimiento.

La gerenta de Recursos Humanos de WyeWorks, Jessica González, afirmó que la atracción y retención del talento joven se vinculan con la cultura organizacional y con la cercanía con líderes y el equipo de recursos humanos. Generar espacios en los que puedan decir «no me siento bien con este proyecto», «me gustaría cambiar» o «no me siento desafiado» es clave, al igual que acompañar el desarrollo de la persona de forma personalizada.

En la empresa realizan el seguimiento uno a uno de los empleados, lo que, según contó, «genera espacios de participación en la organización, algo que es de mucho valor y quizás no lo encontrás en cualquier lugar».

Para atraer talento, la tecnológica muestra su manera de trabajar, dijo la gerenta, quien subrayó que no son «una empresa de software tradicional». Así, la empresa registra una rotación baja o casi nula, y quienes ingresan suelen hacerlo a través de la comunidad tecnológica, la académica o por recomendaciones de personas que han trabajado allí.

«WyeWorks es una empresa con una actitud joven, de generar muchos lazos, salir, compartir y de mucha energía activa», remarcó la ejecutiva.

La empresa tiene una estructura horizontal en la que se genera cercanía entre los colaboradores y los líderes, y en la que se fomenta la autonomía y la posibilidad de trabajar en proyectos desafiantes aprendiendo de gente con mucha experiencia, señaló.

Equipo de jóvenes trabajando en oficina.

Autonomía

En Zenital consideran que la atracción del capital humano joven se sostiene con propuestas concretas, afirmó el CEO de la firma, Andrés Ugarte. Eso implica «una autonomía genuina desde el ingreso, así como acceso a herramientas de formación continua y libertad—con el seguimiento correspondiente— para la toma de decisiones», sostuvo.

«Una propuesta de valor, centrada en la responsabilidad temprana y no en un rol de apoyo subordinado, es lo que nos permite atraer profesionales jóvenes que buscan protagonismo real desde el inicio de su trayectoria laboral», aseguró.

El sentirse acompañado, contar con autonomía, ver que las decisiones propias son respetadas —incluso cuando implican asumir errores de manera colectiva—, aprender de forma constante y desarrollarse junto a un equipo con el que existe confianza, son factores que contribuyen a la retención del talento, indicó.

Cuando esas condiciones se dan, «la permanencia deja de ser una estrategia de la empresa y pasa a ser una elección genuina de cada persona que se sostiene por vínculos significativos, tareas desafiantes y un compromiso compartido con su crecimiento», reflexionó.