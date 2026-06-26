Las mejores empresas para trabajar para las mujeres en Uruguay revelan cómo trabajan la equidad

Un informe de Great Place To Work (GPTW) reveló que las organizaciones más valoradas por las mujeres uruguayas como lugar de trabajo son aquellas donde la confianza se construye con coherencia, la equidad no es discurso y el desarrollo profesional convive con el bienestar personal.

En la cuarta edición del ranking de «Los mejores lugares para trabajar para mujeres en Uruguay» se analizaron 115 empresas con al menos 20% de mujeres en su plantilla y se encuestó a más de 8.400 colaboradores. El listado se elaboró con 40 compañías que demostraron que generar oportunidades para sus trabajadoras contribuye a construir culturas más sólidas, innovadoras, equitativas y sostenibles.

Zenital, Hilton y Creditel lideraron sus respectivas categorías (ver aparte), y sus responsables destacaron cómo sus prácticas diarias las llevan a ser espacios laborales donde la equidad surge de manera orgánica.

La startup Zenital obtuvo el primer puesto en la categoría de empresas de entre 10 y 50 colaboradores. Su CEO, Andrés Ugarte, comentó que en la firma las oportunidades se otorgan en función de la capacidad de cada persona.

La empresa tiene un 40% de mujeres en su equipo y, en Delivery —«el corazón de la operación»—, la participación femenina llega al 60%. Esas cifras «nos dicen que el ambiente que construimos es uno donde eligen estar», señaló. Ugarte subrayó que cada persona tiene un rol activo en decisiones técnicas y comerciales y no necesitan de una jerarquía que la habilite a actuar.

Inclusión

Brindar oportunidades y acceso a lugares de decisión es otro punto clave a nivel de género. Hilton, primera entre las firmas de 51 a 300 trabajadores, «tiene un propósito macro vinculado a la inclusión», explicó Sofía Sundbald, gerenta de Recursos Humanos Cluster. En la cadena hotelera en Uruguay, el 65% de la nómina son mujeres, y en los cargos de decisión representan el 60%.

La transparencia en la comunicación y la posibilidad de desarrollo profesional son aspectos muy valorados por las mujeres, indicó GPTW.

En esa línea, Creditel, líder en la categoría de más de 301 colaboradores, cuenta con un 77% de mujeres en sus roles de liderazgo, así como con el 50% del Comité Ejecutivo. A nivel general, el equipo de la financiera tiene un 78% de presencia femenina.

«Nuestro foco está puesto en que las oportunidades se generen en función del talento, las competencias y el potencial de cada persona, construyendo un entorno donde todos puedan desarrollarse profesionalmente», explicó Leticia Colman, gerenta de Capital Humano y Administración de Creditel.

Equilibrio

El bienestar en el lugar de trabajo es un factor que impacta en la calidad de vida de los trabajadores y en su productividad. Hoy, muchas mujeres todavía asumen la mayoría de las tareas de cuidados y otras responsabilidades vinculadas al hogar, por lo que la flexibilidad resulta fundamental.

Ugarte indicó que el equilibrio entre vida personal y trabajo forma parte de la cultura de Zenital. «Confiamos en que cada uno gestione el balance, y a cambio, pedimos compromiso con las tareas y los resultados. Es un ida y vuelta que funciona», afirmó.

Los líderes que muestran un interés genuino por ese equilibrio fortalecen los vínculos y el trabajo de sus equipos. «Cuando el bienestar se convierte en cultura, las mujeres no deben elegir entre cuidar y crecer», expresa el informe, que define esa realidad como una ventaja competitiva.

Sundbald agregó que la flexibilidad eleva el bienestar de los colaboradores y genera «un nivel de compromiso enorme».

El informe de GPTW también reflexiona sobre la confianza y sostiene que esta exige consistencia en las prácticas. Las empresas reconocidas «demuestran que es posible naturalizar la equidad como parte de la cultura», sostiene la consultora, que además invita a reflexionar: «¿Estamos creando espacios donde ninguna persona deba preguntarse si es tratada de manera justa? Si la respuesta no es un ‘sí’ rotundo, hay trabajo por hacer».