De la exigencia del ballet a la agilidad corporativa: lecciones de Riccetto y Baliño en evento de 20 años de AJE

Manejar la emoción, encontrar un propósito, buscar la excelencia, la importancia del equipo, hacer foco en el futuro y transformar la cultura reinante. Estos son solo algunos de los conceptos que quedaron resonando en más de 200 empresarios que asistieron el pasado jueves 8 de octubre, a la celebración del 20° aniversario de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay (AJE), en Plaza Mateo.

El evento, además de palabras de sus autoridades y entrega de premios, tuvo como oradores principales a la bailarina uruguaya María Noel Riccetto, directora artística del Ballet Nacional del Sodre y Enrique Baliño, socio fundador de la consultora Xn Partners.

Riccetto comenzó con una confesión, en 2018, cuando estaba a minutos de salir al escenario para interpretar uno de los roles más exigentes de su carrera, el ballet de los cisnes, comenzó a llorar con angustia. Tuvo un ataque de pánico, algo que «no había experimentado nunca».

En medio del caos emocional, optó por llamar a su esposo, quien estaba entre el público en la platea. «Le pedí que me sacara de allí, que no podría bailar ni estar a la altura», recordó. Pero él, sin perder la calma le recordó que ella estaba ahí a punto de hacer lo que más amaba y por lo que había trabajado incansablemente. «Y entonces me hizo una pregunta que cambió todo, ¿qué querés cenar esta noche?», dijo. La anécdota fue el puntapié de la charla que ahondó en cuatro puntos clave de cualquier persona, el propósito, la exigencia, el manejo de las emociones y la importancia de los vínculo.

AJE. En el evento también se hicieron reconocimientos a quienes han formado parte en estos 20 años. Foto: Nicolás De Almeida

«Mi propósito lo descubrí de niña: bailar». Con el tiempo, evolucionó por la maternidad y nuevos proyectos y demostró que, aunque los escenarios cambien, el propósito se adapta. Al hablar sobre la exigencia, algo muy presente en su profesión, reconoció que si bien la llevó a ser quien es, aprendió a tener «límites saludables». «Exigirse desde un lugar empático y constructivo es vital para no caer en la autocrítica destructiva», reflexionó.

Para esto, aseguró que es clave el manejo de las emociones y aconsejó «reconocer y gestionar miedos e inseguridades», especialmente en el mundo empresarial, donde «muchas decisiones se toman con incertidumbre».

Finalmente, y volviendo a la anécdota inicial, destacó la importancia de rodearse de personas que aporten valor y apoyo, y subrayó que el networking y las relaciones humanas «son esenciales para el bienestar y el éxito».

A su momento, Baliño invitó a los empresarios uruguayos a liderar un cambio cultural que permita mejorar la competitividad del país. «Tenemos una oportunidad fantástica como empresarios de transformar la cultura de Uruguay. Pero hay un problema, no crecemos a la velocidad que tenemos que crecer», enfatizó.

AJE. El presidente, Ignacio Pérez, recuerda el inicio de la organización donde estuvo el contador Enrique Iglesas. Foto: Nicolás De Almeida

Para llevar adelante este cambio, el experto propuso cinco transformaciones fundamentales para las organizaciones.

En primer lugar, aconsejó sobre la necesidad de dejar de mirar hacia atrás o solo al presente, y «plantarse en el futuro que uno quiere». «Dejémos de hablar del pasado y un poco del presente, porque las cosas pasan dos veces, primero en la mente, después en la realidad. Tu imagen del futuro define tus acciones del presente».

Asimismo, explicó que para el cambio de cada uno s necesario superar la cultura de los «derechos sin obligaciones». «La cultura de la responsabilidad individual es fundamental. Como empresarios y líderes de organizaciones, lo tienen que enseñar a los jóvenes», dijo.

También criticó la velocidad con la que se toman decisiones en el país que atenta contra la competividad global, y recordó una conversación que tuvo hace un tiempo donde le aclararon que el país tiene cinco marchas, «lenta, muy lenta, stop y marcha atrás». «El mundo no espera por Uruguay, es vital ganar agilidad para competir en el mundo. Acá le tienen más miedo al fracaso que al estancamiento. y este último es peor», subrayó.

En cuarto lugar, subrayó la relevancia de buscar la excelencia «como hábito» y citó a Aristóteles: «somos lo que hacemos repetidamente». En ese sentido, lamentó que en Uruguay se haya perdido «la excelencia como valor y el valor de la excelencia» y aclaró que esta «no es un acto aislado, sino un hábito constante de superación».

Finalmente, Baliño invitó a los empresario a jugar en equipo para que, de esta forma, «Uruguay le gane al mundo». «Tienen que juntarse, entender y cooperar porque el partido se juega desde Uruguay al mundo.