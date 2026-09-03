AJE celebrará sus 20 años con un encuentro que reunirá a referentes empresariales y jóvenes líderes

El próximo 8 de octubre, la Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay (AJE) celebrará su vigésimo aniversario con un encuentro que reunirá en Plaza Mateo a jóvenes líderes de empresas, referentes empresariales, instituciones, entre otros.

Fundada en 2006, AJE se ha consolidado como una de las principales comunidades empresariales del país, promoviendo la conexión entre emprendedores y empresarios, el intercambio de conocimientos y la generación de oportunidades de crecimiento y desarrollo.

A lo largo de estas dos décadas, la organización ha impulsado cientos de encuentros, programas de formación, espacios de networking, iniciativas de representación institucional y proyectos de alcance nacional e internacional. Actualmente, su comunidad está integrada por más de 350 empresarios/as y emprendedores/as de Montevideo y del interior del país, pertenecientes a diversos sectores de actividad.

Asimismo, AJE forma parte de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), fortaleciendo los vínculos entre el ecosistema emprendedor uruguayo y organizaciones de toda la región. En este marco, este año la organización realizó por primera vez en Uruguay la 9na edición del Foro Iberoamericano de Jóvenes Empresarios.

La celebración de octubre buscará reunir a distintas generaciones que han formado parte de la historia de la institución: sus fundadores, ex presidentes, socio/as, aliados estratégicos y quienes hoy continúan impulsando y apoyando a la Asociación.

La propuesta combinará espacios de intercambio, reconocimientos y conferencias a cargo de Enrique Baliño, socio fundador de Xn Partners y autor del libro No más pálidas, y María Noel Riccetto, directora artística del Ballet Nacional del Sodre.

Baliño compartirá reflexiones sobre liderazgo, gestión y transformación empresarial, mientras que Riccetto aportará una mirada construida a lo largo de una destacada trayectoria nacional e internacional, marcada por la excelencia, la disciplina, el liderazgo y la capacidad de reinventarse. Dos recorridos diferentes y complementarios que conectarán con los desafíos de quienes hoy lideran equipos, proyectos y empresas.

"Cumplir 20 años significa reconocer el camino recorrido y, al mismo tiempo, asumir el desafío de seguir construyendo una comunidad cada vez más diversa, conectada y comprometida con el desarrollo del país", expresó Ignacio Pérez, presidente de AJE Uruguay.

El aniversario también coincidirá con una etapa de expansión de la organización, marcada por el fortalecimiento de sus programas de formación, el crecimiento de sus actividades y el desarrollo de nuevas iniciativas orientadas a acompañar a las próximas generaciones de empresarios y emprendedores.

Con esta celebración, AJE buscará poner en valor el papel que desempeñan los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas en el crecimiento económico, la generación de empleo y la innovación en Uruguay.

El encuentro se realizará el 8 de octubre, a partir de las 20 horas, en Plaza Mateo.