Antel Campus Party llega por primera vez al Antel Arena con tecnología, innovación y gaming

El Antel Campus Party reunirá tecnología, innovación, divulgación científica, talleres y entretenimiento, en una propuesta que busca conectar a los jóvenes con las nuevas herramientas digitales y, al mismo tiempo, ampliar el espacio dedicado al gaming y a los creadores de contenido.

“Este año por primera vez vamos a estar en Antel Arena”, señaló a El País Lucrecia Gratas, directora ejecutiva de Campus Party, al presentar las principales novedades de la edición. El evento es impulsado por Antel y se estructura en dos jornadas con perfiles diferenciados, aunque complementarios, para convocar tanto a quienes buscan profundizar sus conocimientos tecnológicos como a quienes se acercan al universo de los videojuegos.

La primera jornada, el viernes 30, se desarrollará entre las 10 y las 18 horas y tendrá un formato más tradicional de Campus Party. La programación incluirá dos escenarios en simultáneo y cuatro áreas de workshops, con talleres que funcionarán durante todo el día. También está prevista la participación de miles de jóvenes provenientes de escuelas y liceos, en una instancia orientada a acercarlos a la tecnología, la innovación y las nuevas tendencias.

La agenda combinará conferencias, actividades prácticas y experiencias interactivas, con la intención de que los asistentes no sean únicamente espectadores, sino que puedan explorar herramientas, conocer aplicaciones y descubrir nuevas posibilidades de formación y desarrollo profesional en el ámbito tecnológico.

Divulgación científica e inteligencia artificial

Entre los invitados internacionales anunciados se encuentra Aitami Soto, comunicador y divulgador científico español, doctor en Química e impulsor del canal de divulgación Ponte Bata, quien realizará un experimento en vivo sobre el escenario.

También participará Asier Arranz, especialista en robótica e inteligencia artificial vinculado a Nvidia, procedente de España. Desde Argentina llegará Ezequiel Martínez, ingeniero y divulgador científico. La programación incluirá, además, a Emiliano Chinelli, cofundador de Promtior, entre otros.

La presencia de destacados referentes permitirá abordar diferentes dimensiones de la transformación tecnológica, desde la inteligencia artificial y la robótica hasta la comunicación de la ciencia. En un contexto en el que las herramientas digitales modifican las formas de estudiar, trabajar y emprender, la divulgación cumple un papel relevante para acercar conocimientos especializados a públicos más amplios.

La propuesta busca, en ese sentido, combinar contenidos educativos con experiencias que despierten la curiosidad y estimulen el interés por las disciplinas científicas y tecnológicas, destacó la directora ejecutiva de Campus Party.

Conferencias con expertos internacionales y nacionales

Asier Arranz - Robotics & Physical AI Senior Staff Developer Advocate en NVIDIA. Tema de la charla: IA aplicada a la robótica.

Aythami Soto - Quimico. Divulgador Científico con más de un millón de suscriptores en YouTube. Tema de la charla: Ciencia.

Naomi Couriel - AI Engineering @ Universidad de San Andrés | Data & AI @ Ualá. Charla: Hacer de todo no es un problema. El problema es no saber a qué prestarle atención en cada momento.

Sabri Kolod - Lic. Marketing, speaker, influencer. Tema de la charla: Tecnologia & IA aplicada al Marketing.

Ezequiel Martinez - Ingeniero y divulgador científico con 1.6M seguidores en Instagram. Tema de la charla: La importancia de hacerse preguntas en la ciencia.

Carolina Gutierrez - CEO Tumo Uruguay. Charla: El futuro de la educación: cómo prepararnos para aprender y crear con tecnología.

Jorge Cano - Product @ Lazo | Google Developer Expert. Charla: Una empresa first ai sin humo, es 100% posible.

Charla Urubots UTEC

El grupo de robótica de la UTEC de Rivera brindará una charla sobre los procesos para construir robots y participar en competencias internacionales.

El futuro de la educacion: tecnologia, IA y nuevos desafios

Panel con el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, la gerenta de Innovación de Ceibal, Isabel Amigo y Sylvia Gonzalez de HG. Modera: Lorena Nachajon.

Charla Ciberseguridad

Diego Silveira, uruguayo oriundo de Artigas formado en la UTEC. Hoy se desempeña como DevOps Manager en CQ Fluency

Panel: El futuro del trabajo

Participan Adriano da Rocha Lima, exsecretario general del gobierno de Goiás, Enrique Topolansky, director del Centro de Innovación y Emprendimientos en Universidad ORT Uruguay.

Charla: Emprender en la era de la IA

Emiliano Chinelli, co-Founder Promtior. Charla: La nuevas reglas del mercado: el Small Software.

Fefo Bouvier - Fotógrafo, divulgador de la astronomía y defensor del cielo nocturno

Charla: Vivir de la astrofotografía en Uruguay.

Yves Fogel, Founder at SOUTS - AI Film Producer || Original AI-Native IPs. Charla: ¿Cómo va a ser el Netflix del futuro?

Diego Silva, director de tecnología e innovación en DRONE.UY. Charla: Automatización de drones (título a definir)

Programa de talleres 2026

¿Tenés una idea? Acercate a las mesas de mentorías de la Red Uruguay Emprendedor (ANDE)

Lego con IA - (Elemental)

Enamórate del Problema: Claves para definir y validar el Problema a resolver, como origen de una idea de negocio (Facultad de Ciencias Económicas Udelar)

Introducirse en la Industria del CINE (ACAU)

De Cero al Mercado: Desde crear tu primer producto hasta hacerlo comercializable - (Google Developer Group)

Futures Thinking: diseñá tus posibles futuros

Influenciá con Derecho: tips para crear, contratar y proteger tu contenido (Club del Influencer)

Ethereum y agentes de IA: la nueva economía autónoma (Cámara de Blockchain)

Beyond the CV – Build your professional website with AI - (IEE Uruguay)

El CEO Artificial: Ideando tu próxima startup en 60 minutos (AJE)

Tu marca personal no empieza en Instagram. Laboratorio de creatividad, identidad y posicionamiento personal. (AJE)

Crea tu propio Podcast (Universidad ORT)

Negocios Digitales (Universidad ORT)

Una jornada con el universo gaming

El sábado 31, entre las 12.30 y las 20 horas, el foco se trasladará al entretenimiento digital con Antel Gaming, la nueva plataforma de la empresa de telecomunicaciones. La jornada tendrá como eje cuatro arenas en las que se desarrollarán torneos durante todo el día, con finales previstas en el escenario principal.

La programación incorporará creadores de contenido, un showmatch y un encuentro amistoso entre Nacional y Peñarol, en una combinación que busca ampliar la convocatoria y vincular el gaming con otras expresiones del entretenimiento y la cultura popular.

“Es un evento para aquellos que quieren profundizar o conocer nuevas herramientas a nivel de tecnología e innovación y también para quienes quieren acercarse más por el área de entretenimiento el día sábado”, resumió Gratas.

La división en dos jornadas permitirá reunir públicos con intereses diferentes bajo una misma propuesta: por un lado, estudiantes y personas interesadas en la ciencia y la innovación; por otro, aficionados a los videojuegos, las competencias digitales y los contenidos en línea.

Una propuesta para distintos públicos

Antel Campus Party se plantea como un espacio de encuentro entre educación, tecnología y entretenimiento. La participación de estudiantes de escuelas y liceos, la presencia de especialistas internacionales y el desarrollo de competencias de videojuegos configuran una agenda que abarca desde la formación y la divulgación hasta el espectáculo.

La iniciativa también acompaña la creciente presencia del gaming y de los creadores digitales dentro de las industrias del entretenimiento, un ámbito en el que las competencias, las comunidades en línea y los contenidos audiovisuales generan nuevas formas de participación.

Con su llegada al Antel Arena, Campus Party apuesta a ampliar su alcance y consolidar una propuesta que combina conocimiento, experimentación y entretenimiento. Durante dos días, la tecnología será el punto de encuentro entre estudiantes, especialistas, aficionados y comunidades digitales, en una edición que incorpora como principal novedad un escenario de mayor escala para conectar con nuevas audiencias.

Entradas y precios

* Entradas a partir de $850. Descuento 50% Antel: Ingresá en la app Miantel/beneficios o llama desde tu celular al *789*6# y obtené tu código promocional.

* Acceso gratuito: niños de hasta 6 años entran gratis.

* Medios de pago: Tarjetas Visa, Master y Oca (en boletería del Arena no se acepta efectivo; en Abitab y Redpagos se acepta efectivo y tarjetas habilitadas).

* Tickets: Disponibles en la web de Tickantel.