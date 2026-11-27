La creatividad con una sólida estrategia por detrás tiene como consecuencia grandes resultados para los clientes», afirma Marcelo Debernardi, CEO de Cámara\TBWA. Esa visión también se tradujo en el premio «Agencia del Año» que recibió la empresa en la 39.ª edición de la Campana de Oro, organizada por la Cámara de Anunciantes del Uruguay (CAU) y celebrada el viernes 20 en el Salón de Eventos del LATU. Según Debernardi, las claves para ganar este año han sido «estar en estado beta permanente, buscando las oportunidades y trabajando muy cerca de nuestros clientes, siendo proactivos y priorizando la estrategia y creatividad en cada mensaje o campaña».

Cámara sumó el título que había logrado en las ediciones 2020-2021, 2023 y 2025. La firma liderada por Debernardi, Santiago Cámara (director general de Cuentas) y Emir Cámara (socio fundador) encabezó el ranking de agencias con 103 puntos. Recibió cinco Grandes Campanas -Publicidad exterior convencional, Medio Digital, Relaciones Públicas, Campaña de medio digital y Campañas integradas-, que otorgan 8 puntos cada una, y 21 Campanas, que suman 3 unidades por galardón.

Notable quedó segunda con 79 puntos (21 Campanas y dos Grandes Campanas), y Publicis tercera, con 77 (23 Campanas y una Gran Campana).

En tanto, Grupo Punto -Punto Ogilvy y From- consiguió nueve Grandes Campanas y 18 Campanas. Dos trabajos de Punto para El País ganaron Grandes Campanas en Campaña Gráfica y Gráfica.

La noche también coronó a Oriental como la «Productora de Video del año», a La Mayor como la mejor de 2026 en audio y a Galgo VFX como «Productora de Animación del Año».

La gerenta de la CAU, Norma Bueno, realizó un balance «muy positivo» de esta edición, que contó con 500 casos presentados. «Logramos reunir una vez más a toda la industria para celebrar, reconocer y demostrar el talento y la creatividad de este sector y la calidad del trabajo de nuestro país», señaló.

Las claves Grupo Punto -Punto Ogilvy y From- cosechó nueve Grandes Campanas y 18 Campanas.

Las claves Dos trabajos de Punto para El País ganaron Grandes Campanas en Campaña Gráfica y Gráfica.

Martín Gómez, presidente de Campana de Oro 2026; Norma Bueno, gerenta de la CAU; Federico Lamaison, presidente de la CAU.

Conexión y resultados

Debernardi atribuyó los éxitos de Cámara en la Campana de Oro «a un gran trabajo de equipo agencia-cliente y la confianza que estos nos depositan». Elogió «un equipo con objetivos claros, fuerte, unido y con un ADN competitivo y ganador que marca la diferencia en el día a día».

Más que los premios, el CEO valora el impacto de la publicidad en los resultados de negocio de los clientes. En ese sentido, sostuvo que «ser reconocidos en cinco de los últimos siete años como ‘Agencia del Año’ nos indica que estamos en el rumbo correcto».

Santiago Cámara coincidió en que esta distinción es una «confirmación del camino que venimos construyendo». Dijo que el premio reconoce la capacidad de «generar ideas relevantes, estratégicas y efectivas para las marcas», el trabajo del equipo y la confianza de los clientes. «Estos premios nos dan respaldo, visibilidad y, al mismo tiempo, nos plantean el desafío de seguir elevando la vara», analizó.

Uno de sus clientes, McDonald’s, fue distinguido como el «Anunciante del Año», premio que había logrado en 2023. Varias de sus campañas ganadoras están protagonizadas por el personaje humorístico Caro Pardíaco.

Santiago Cámara destacó los 10 años de relación con la cadena, basados en «mucho trabajo, confianza y complicidad». Consideró que «las Grandes Campanas son el resultado de combinar una marca con una enorme potencia, un cliente que confía en las ideas y un equipo de agencia comprometido con hacer un trabajo que no pase inadvertido».

Diego Varela, director de Marca de McDonald’s, recordó que la campaña de Cámara para el lanzamiento de la Cheddar McMelt, en 2024, obtuvo un Gran Effie, por lo que su relanzamiento era un desafío. «Para volver a ser exitosos, teníamos que lograr una campaña igual o incluso más relevante que la anterior», indicó.

Uno de los objetivos era volver a conectar con un público joven, por lo que apostaron al entretenimiento, el humor y la cultura popular. Así llegaron a Caro Pardíaco. «Si teníamos que presentar a la hamburguesa más cheta de McDonald’s, nadie mejor que ella para hacerlo», resumió Varela. Su popularidad y conexión con la audiencia, agregó, permitieron crear piezas que, más que publicidad, parecían pequeños capítulos de su programa de Netflix.

El ejecutivo afirmó que la campaña superó «ampliamente» los objetivos de ventas, alcance y recordación y permitió reconectar a la marca «de manera natural con una audiencia cada vez más difícil de alcanzar».

De cara a 2027, Debernardi fijó como meta para la agencia: «mantener el estándar de estrategia, creatividad y servicio». Para ello, explicó, cuentan con profesionales comprometidos y talentosos y clientes que quieren ir a más. «Eso nos obliga a estar actualizados y con el músculo necesario para crecer en conjunto».