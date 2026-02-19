Lecciones para Estados Unidos desde Asia

Cuando comencé a cubrir Taiwán en la década de 1980 para The New York Times, era una dictadura bajo la ley marcial, que prohibía los partidos de oposición y encarcelaba a los disidentes. La renta per cápita era de tan solo US$ 4.000 y el gobierno intentó sobornarme en una ocasión para que ofreciera una cobertura más amistosa.

Ahora el mundo está patas arriba. Taiwán es hoy más democrático que Estados Unidos, según el índice de democracia publicado por la Unidad de Inteligencia de The Economist. De igual manera, Freedom House considera a Taiwán como más libre que Estados Unidos.

Además, Taiwán es una rica maravilla tecnológica: los robots ayudan en los restaurantes y sus ciudadanos disfrutan de una renta per cápita más alta que la de los japoneses. Dado que Taiwán produce más del 90% de los chips informáticos más avanzados del mundo, podría ser el centro más indispensable de la economía global.

De igual manera, en mi primera visita a Vietnam en 1989, su renta per cápita era de unos US$ 100, y en un hotel donde nos alojamos mi esposa y yo (uno de los mejores de la ciudad de Hué), las ratas caían como lluvia del techo de nuestra habitación.

El mes pasado, en mi hotel Sheraton en Vietnam, donde la renta per cápita ronda ahora los US$ 5.000, no hubo ninguna lluvia de ratas. Los rascacielos se alinean en las calles de la ciudad, lo que refleja una tasa de crecimiento económico del 8%, una de las más altas del mundo, y una bolsa que se disparó un 37% el año pasado en dólares. La esperanza de vida en Ciudad Ho Chi Minh es de 77 años, más que en algunos estados de EE.UU.

Esto se extiende por gran parte de Asia, transformándose a un ritmo asombroso. Algunos países asiáticos han logrado duplicar sus economías en menos de una década. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirma que las economías emergentes de Asia (incluidas China, India, Indonesia, Vietnam y otras) contribuyeron más el año pasado al crecimiento económico mundial que el resto del mundo en conjunto y volverán a hacerlo en 2026.

Taiwán.

He podido dedicar gran parte de mi carrera a observar Asia precisamente porque era tan poco importante en la década de 1980 que al Times no le importó enviar allí a un joven reportero como corresponsal. La región ha cambiado tan rápidamente en los últimos años que, como decía Heráclito, nunca se puede pisar la misma Asia dos veces. (En realidad, eso no es del todo cierto: lamentablemente, se puede pisar repetidamente la misma Myanmar y la misma Corea del Norte).

Asia no es un monolito, pero los avances que primero se vieron en Japón y las pequeñas economías "tigres" (Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán y Singapur) se extendieron luego a China y gran parte del Sudeste Asiático, y más recientemente a Bangladesh e India. Un factor fue la inversión en capital humano, junto con políticas económicas prudentes.

Mientras la democracia y la sociedad estadounidenses han luchado en los últimos años, atrapadas en una corriente autoritaria y sumidas en la desigualdad y el descontento, me he preguntado qué lecciones podemos aprender los estadounidenses de algunos de los éxitos de Asia.

En lo que me centro es en el poder transformador de la educación. No es una idea nueva, por supuesto, y es una que me ha intrigado desde que mi esposa y yo empezamos a visitar escuelas en Asia en la década de 1980 y a enviar a nuestros hijos a la escuela en Japón en la década de 1990. Cada vez que visito el país, siento una punzada de envidia hacia las sociedades que parecen valorar la educación más que Estados Unidos.

Esta pasión refleja una tradición en el cinturón confuciano del este de Asia: el camino a la gloria es el estudio. Incluso hoy en día, en las aldeas chinas, a veces se encuentra un antiguo monumento "paifang" a algún hombre local que hace siglos obtuvo un título "jinshi" con las máximas calificaciones en los exámenes imperiales. (¿Cuándo fue la última vez que viste un pueblo estadounidense conmemorando un doctorado local?)

Los estadounidenses invertimos con entusiasmo en la educación de nuestros propios hijos, pero nos entusiasma menos pagar por la educación de los hijos de otros.

Departamento de Educación de Estados Unidos. Foto: CATO Institute.

En Taiwán, en cambio, la constitución estipuló durante décadas que la educación, la cultura y la ciencia deben representar al menos el 15% del presupuesto nacional; una ley que la actualizó exige que al menos el 22,5% de los ingresos presupuestarios netos combinados del gobierno en todos los niveles se destine a la educación. (En Estados Unidos, la educación ha representado poco más del 2% de los presupuestos federales y aproximadamente un tercio del gasto estatal y local).

Obviamente, no todos los niños en Asia son un ejemplo a seguir, y hay mucha pobreza, desigualdad e injusticia. La educación no es la panacea; Corea del Norte parece tener escuelas decentes, pero es un país empobrecido y totalitario. Pero, especialmente en los países con influencia confuciana, el respeto por la educación es tan profundo que puede incluso abrumar las hormonas juveniles.

“Salir con alguien o tener novio no es necesario”, dijo Phan Thi My Duyen, de 20 años, estudiante de tecnología en una universidad de Ciudad Ho Chi Minh. “Mi prioridad son los estudios”.

La mantienen ocupada. Duyen construyó un dispositivo para medir los parámetros del suelo, de modo que los agricultores puedan entender cómo añadir fertilizante para mejorar los cultivos. Luego construyó un dispositivo S-RAM del que les hablaría si lo entendiera.

Duyen, quien creció en una zona rural, es beneficiaria de una organización sin fines de lucro llamada U-Go, fundada por un exejecutivo de Microsoft llamado John Wood. Admiro a U-Go, que ofrece becas de unos US$ 800 cada una para que mujeres brillantes de bajos ingresos en Asia y África puedan asistir a la universidad.

¿Podemos construir este tipo de cultura obsesionada con la educación en Estados Unidos?

En cualquier caso, muchos en el este de Asia se quejan de que sus sistemas hacen trabajar demasiado a los niños, privándolos de la diversión, y se centran demasiado en la memorización y no lo suficiente en la creatividad. Sí, todo eso es cierto.

Pero ¿no podríamos los estadounidenses acercarnos un poco a Asia? No necesitamos construir un arco conmemorativo frente a la casa de cada doctor, pero tal vez podríamos ser menos complacientes con la mediocridad educativa. ¿Quizás podríamos reconocer la desigualdad en la financiación escolar local que resulta en enviar a niños ricos a buenas escuelas y a niños pobres a escuelas deficientes? ¿Quizás los políticos podrían dejar de demonizar a las universidades y gravar sus dotaciones? ¿Y si respetáramos el capital humano tanto como el capital financiero?

*Nicholas Kristof, columnista de Opinión en The New York Times