El alza en la energía eleva la inflación, previo a las elecciones en EE.UU.
Que la inflación haya avanzado a un ritmo superior al esperado, obligará a los responsables de la política monetaria a explicar por qué resulta apropiado actuar de manera gradual cuando las presiones sobre los precios están aumentando
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