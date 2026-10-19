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El País Economía y mercado

El alza en la energía eleva la inflación, previo a las elecciones en EE.UU.

Que la inflación haya avanzado a un ritmo superior al esperado, obligará a los responsables de la política monetaria a explicar por qué resulta apropiado actuar de manera gradual cuando las presiones sobre los precios están aumentando

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The New York Times
19/10/2026, 04:00
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El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla durante un mitin de campaña en el Curtis D. Menard Memorial Sports Center, en Wasilla, Alaska.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, habla durante un mitin de campaña en Wasilla, Alaska.
Foto: AFP

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