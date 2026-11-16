El brasileño que hizo carrera lejos de su país, agotó entradas en Montevideo y ahora vuelve con una apuesta mayor

Leo Middea lleva la cuenta. Cuando suba al escenario del Montevideo Music Box, habrá dado 105 conciertos desde enero. Hace un año, en su primera visita a Uruguay, agotó dos funciones en Inmigrantes. Ahora vuelve a una sala más grande para presentar su último disco, Noticias de Puglia, y cerrar una gira que habrá pasado por 66 ciudades de 20 países.

En Nueva York hace otra cuenta. Dice que en una sala de mil personas a veces hay uno, dos o cinco brasileños. Esa cifra le interesa particularmente. Desde sus primeros viajes quería saber qué pasaba cuando cantaba en portugués frente a gente que no hablaba ese idioma. En los últimos dos años empezó a oír la respuesta en los estribillos que le devolvía el público.

En Brasil buena parte de ese recorrido todavía pasa un poco inadvertido. “Siento que mi carrera internacional sucede casi a escondidas de Brasil”, dice en charla con Domingo, desde Barcelona, donde reside actualmente.

Cuando empezó, productores y profesionales de la industria le decían que primero tenía que hacerse un nombre en su país. “Yo escuchaba esos consejos, intentaba no ser testarudo, pero empecé a observar algo: muchos artistas que tenían éxito en Brasil, cuando hacían conciertos en el exterior, tocaban principalmente para comunidades brasileñas. Llegabas a Lisboa, París o Ámsterdam y veías que el público estaba compuesto casi exclusivamente por brasileños. Y yo no quería eso. Quería conectarme también con personas que no fueran brasileñas”, cuenta el músico de 31 años.

De Taquera al mundo

Mucho antes de pensar en tocar fuera de Brasil, Middea escuchaba cantar a su abuela en Río de Janeiro. Ella iba de un ambiente a otro de la casa tarareando, con una afinación que él todavía recuerda. “Mi abuela amaba cantar y tenía una afinación extraordinaria. Nunca se dedicó profesionalmente a la música ni tocaba ningún instrumento. Creo que tenía un don natural. Y quizás, de alguna manera, me influyó”, rescata.

A él le llevó tiempo pasar de la curiosidad por aprender un instrumento a las ganas de cantar y, más adelante, de escribir sus propias canciones. Creció en Taquara, un barrio donde, según recuerda, se escuchaba mucho funk, samba y pagode. “Allí la MPB no es precisamente lo más popular”, anota.

Llegó a la música popular brasileña por Canções de Apartamento, el disco que el músico Cícero publicó en 2011. Aquel compilado de canciones le produjo una emoción que le costaba describir y que quiso aprender a provocar en otros. Por ahí entró también a las canciones de Marcelo Camelo, Los Hermanos y Rodrigo Amarante. A Rita Lee, Gal Costa, Maria Bethânia, Caetano Veloso y Gilberto Gil los escuchó con más atención después, cuando ya había empezado a tirar del hilo que le habían dejado los músicos de su generación.

La primera oportunidad de tomar el camino contrario al que le aconsejaban llegó a los 18 años, cuando le ofrecieron tocar durante tres meses en Argentina. En Brasil aparecían pocas oportunidades, así que aceptó. Fue la primera vez que mostró sus canciones a personas que no hablaban portugués. Le interesaba ver cómo las recibiría un público con otras referencias.

“Argentina me dio algo que me gustó mucho, un intercambio cultural muy fuerte. Me quedé pensando que quizás era posible hacer música brasileña por el mundo, aunque las personas no entendieran del todo las letras”, cuenta.

El cantante brasileño hará en Montevideo su show 106 del año. Foto: gentileza producción

Un tiempo después eligió instalarse en Lisboa porque allí podía empezar a moverse por Europa mientras aprendía inglés. Vivió allí siete años y durante buena parte de ese tiempo tocó en salas para cien personas.

En Portugal descubrió la obra de Tânia Maria, la pianista y cantante brasileña que recorría el mundo y crecía ante públicos de distintos países. También siguió la agenda de la caboverdiana Mayra Andrade. La percusión de sus canciones le recordaba a Brasil, y el criollo caboverdiano en el que ella cantaba se oía en escenarios de Europa, Asia y América Latina. En esas artistas encontró antecedentes para un proyecto que, hasta entonces, casi todos le habían descrito como inviable.

No ser profeta en su tierra

Las invitaciones para tocar fuera de Portugal empezaron a multiplicarse en 2023. En Lisboa pasó de tocar en espacios para cien personas a cantar ante 1.500. Cuenta que agotó una sala para mil en Buenos Aires y otra para 1.300 en México. Para el próximo año tiene previsto tocar en Nueva York en una sala para dos mil personas. A veces, entre un viaje y el siguiente, apenas encuentra tiempo para asimilar el cambio. Sorpresivamente, Brasil sigue fuera de ese itinerario. “Quizás algún día todo esto que está funcionando tan bien afuera, se convierta en algo más visible allá”, espera.

En un país de dimensiones continentales y con un público tan amplio, un músico puede pasar años de gira sin salir de sus fronteras. Middea hizo el camino al revés. Encontró lejos de casa el público que le permitió vivir de sus canciones y, mientras las salas crecen por otros países de América y Europa, en Brasil su nombre todavía circula poco.

Las redes sociales también fueron fundamentales para su crecimiento. Ahí, una canción puede cruzar una frontera mucho antes que el músico que la escribió. Quizá, incluso, el lector ya se haya cruzado con su figura al deslizar el dedo por la pantalla. En un video que circuló por Instagram durante su última visita a Uruguay, cantaba —con la naturalidad de quien está contando algo en la mesa de al lado, incluso cuando la percusión invita a bailar— “As moças do meu bairro são bonitas” sobre una mezcla de funk y MPB. El estribillo, con sus “muchachas medio chic, medio hippies y underground”, podía quedarse dando vueltas el resto del día. Un retrato fiel de estos tiempos donde el primer encuentro con un artista puede empezar a través del algoritmo. En ese ir y venir entre las pantallas y las salas, el resto de Latinoamérica descubre nuevas voces de Brasil, y Brasil también encuentra más lugares donde reconocerse latinoamericano.

El músico Leo Middea viene a presentar su sexto disco, Noticias de Puglia. Foto: gentileza producción

"Las salas siguen creciendo y es muy interesante observarlo. Pero, sobre todo, me interesa ver cómo crece el interés de los extranjeros por la música brasileña. Por esa energía solar que tiene Brasil y que siento que mi música trasmite”, dice quien lleva doce años dedicado a la música, tiene seis discos grabados —Dois, A dança do mundo, Vicentina, Beleza Isolar, Gente, Noticias de Puglia— y planea grabar el séptimo.

“Fueron diez años de muchísimo esfuerzo y dos años en los que las cosas finalmente comenzaron a funcionar. Y cuando todo empieza a pasar, casi no tenés tiempo para detenerte a celebrar”, comenta.

Es por eso que el 5 de diciembre, en Montevideo, cuando la cuenta de conciertos en 2026 se detenga en 106, y después de tantos meses de viajar hacia el próximo escenario, Middea tiene ganas de quedarse un rato mirando el presente y celebrar con la gente que vaya a escucharlo.