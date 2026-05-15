Salud emocional masculina: por qué gestionar la vulnerabilidad es clave para prevenir enfermedades

Durante años, gran parte de las conversaciones sobre salud masculina estuvieron centradas en el ejercicio, la alimentación o el rendimiento físico. Sin embargo, especialistas advierten que existe otro aspecto igual de importante que suele quedar relegado: la capacidad de gestionar las emociones.

En un escenario atravesado por discursos de “masculinidad digital”, cada vez más hombres jóvenes sienten presión para ocultar lo que sienten. Datos recientes muestran que este fenómeno favorece el aislamiento y dificulta la construcción de vínculos emocionales sólidos, un factor que hoy aparece estrechamente relacionado con la salud física y mental.

Lejos de tratarse únicamente de un tema psicológico, los expertos sostienen que el impacto emocional tiene consecuencias concretas sobre el organismo. Investigaciones recientes señalan que la ira sostenida puede convertirse en un factor de riesgo cardiovascular incluso más relevante que otros indicadores tradicionales.

A esto se suma otro problema creciente: la soledad. Diversos estudios comparan sus efectos negativos con riesgos asociados al tabaquismo o la obesidad. La explicación, según los especialistas, está en el estrés constante que genera la represión emocional, capaz de alterar el funcionamiento hormonal y acelerar el desgaste del cuerpo.

Incluso investigaciones de largo plazo, como el histórico estudio de Harvard sobre desarrollo humano, concluyen que la calidad de las relaciones personales influye más en la longevidad y el bienestar que variables como el dinero o el colesterol.

Hombre joven llorando. Foto: Unsplash.

La dificultad masculina para expresar vulnerabilidad

La psicóloga Niobe Way sostiene que muchos hombres aprenden desde chicos a asociar vulnerabilidad con debilidad. Aunque durante la infancia suelen construir amistades cercanas y emocionalmente abiertas, esa dinámica cambia en la adolescencia por presión cultural.

El resultado es una adultez marcada por la autosuficiencia extrema, la dificultad para pedir ayuda y la falta de herramientas para expresar malestar emocional. Los especialistas vinculan este fenómeno con estadísticas preocupantes: en países como Estados Unidos, los hombres representan la mayoría de las muertes por suicidio y sobredosis.

Los expertos aclaran que regular las emociones no significa esconderlas, sino aprender a gestionarlas de forma consciente. Para desarrollar esta habilidad recomiendan:



Identificar con precisión lo que se siente en lugar de reaccionar automáticamente.

Hacer pausas antes de responder en situaciones de conflicto.

Reemplazar pensamientos internos destructivos por enfoques más útiles.

Construir relaciones de confianza que funcionen como redes de apoyo.

En este nuevo enfoque sobre bienestar masculino, la salud emocional deja de verse como un tema secundario y pasa a considerarse una herramienta clave para prevenir enfermedades, mejorar la calidad de vida y fortalecer los vínculos personales y laborales.

Con base en El Tiempo/GDA