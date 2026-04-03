¿Rostro descansado o artificial? Las claves para usar ácido hialurónico sin perder la expresión natural

En pocos años, el ácido hialurónico pasó de ser una herramienta médica específica a convertirse en protagonista de la estética facial. Su popularidad creció al mismo ritmo que una preocupación cada vez más extendida: los resultados artificiales o la pérdida de rasgos propios, fenómeno que suele resumirse en el concepto de “pillow face”. Las redes sociales han contribuido a visibilizar estos casos, donde la intervención deja de ser sutil y transforma por completo la apariencia.

No obstante, el resultado no siempre es extremo. También hay ejemplos —tanto en figuras públicas como en pacientes— donde las intervenciones son casi imperceptibles y el rostro simplemente luce más descansado. Algunas celebridades incluso han reconocido retoques puntuales, orientados a suavizar signos de cansancio sin alterar sus facciones.

En este escenario, donde conviven la tendencia a la naturalidad y el exceso, comprender qué puede aportar realmente el ácido hialurónico resulta fundamental. Se trata de una sustancia presente de forma natural en el organismo, capaz de retener agua y contribuir a la hidratación, elasticidad y firmeza de la piel. En medicina estética se utiliza como un relleno temporal en forma de gel, cuya función es recuperar volumen, mejorar la calidad cutánea y dar soporte a tejidos que lo han perdido.

Mujer observa la piel de su rostro en un espejo. Foto: Archivo.

El inconveniente no está en el producto en sí, sino en su uso desmedido. Cuando se acumula en exceso, puede alterar proporciones, generar volúmenes poco naturales y diluir los rasgos que definen la identidad facial. Bien aplicado, en cambio, permite lograr un efecto armónico: suaviza arrugas, mejora contornos y aporta luminosidad sin que el cambio resulte evidente.

También es importante considerar que sus efectos no son permanentes ni detienen el envejecimiento. Su duración varía entre seis meses y dos años, dependiendo de factores como el tipo de producto, la zona tratada y el metabolismo de cada persona. Además, aunque se reabsorbe con el tiempo, algunos estudios sugieren que pueden quedar pequeñas trazas en los tejidos, lo que vuelve necesario evaluar cada nuevo retoque con criterio y no de forma automática.

El punto de partida para un buen resultado es siempre un diagnóstico integral. Analizar la estructura ósea, la distribución de grasa, la calidad de la piel y la dinámica muscular permite definir qué necesita cada rostro. A partir de allí, se establece un plan personalizado, ya que no existen dosis universales: la cantidad y la forma de aplicación dependen de la edad, el grado de envejecimiento y los objetivos del tratamiento.

Mujer aplica tratamiento a la piel de su rostro. Foto: Freepik.

La naturalidad no se mide en mililitros, sino en decisiones clínicas. Saber dónde intervenir —y también cuándo no hacerlo— es clave. Hay situaciones en las que el relleno no está indicado, como en pacientes con expectativas poco realistas, sin necesidad anatómica o con ciertas condiciones médicas. En esos casos, rechazar el procedimiento forma parte de la práctica responsable.

Cuando se pierde ese equilibrio, aparece el llamado “overfilling”, un uso excesivo que distorsiona las facciones. Esto no siempre ocurre por una sola intervención, sino por la suma de retoques acumulados sin una evaluación global. A ello se suma un contexto donde la regulación no siempre es clara, lo que incrementa el riesgo de malas prácticas y vuelve aún más relevante el criterio profesional.

Desde el punto de vista técnico, el rostro pierde armonía cuando se altera la relación entre hueso, grasa y contorno. El exceso de relleno, especialmente en zonas como mejillas o mandíbula, puede generar un aspecto pesado. Además, el producto puede desplazarse con el tiempo, sobre todo en áreas móviles como los labios, creando irregularidades.

Por otro lado, no todos los signos del envejecimiento se resuelven con volumen. Cuando predominan la flacidez o los cambios óseos, añadir más relleno puede empeorar el resultado. En esos casos, otras opciones —como tecnologías de tensado o incluso cirugía— pueden ser más adecuadas.

Si el resultado no es el esperado, en la mayoría de los casos es posible revertirlo. Existe una enzima, la hialuronidasa, que permite disolver el ácido hialurónico y facilitar su eliminación. Aunque el procedimiento suele ser sencillo, el tejido no siempre vuelve exactamente a su estado original, ya que influyen factores individuales y el tiempo transcurrido. En situaciones más complejas, pueden requerirse tratamientos adicionales.

Con base en El Comercio/GDA