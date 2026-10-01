¿Qué ven los pacientes antes de morir? El fenómeno del final de la vida que advierte la enfermería

Durante las últimas jornadas de vida, diversas personas atraviesan experiencias singulares que suelen llamar la atención del personal de salud y de sus allegados. Relatos vinculados a la memoria, reencuentros simbólicos e imágenes de sorprendente realismo han sido observados y documentados en el ámbito de la medicina paliativa.

El médico estadounidense Chris Kerr, referente en la materia, abordó este fenómeno en una entrevista concedida al periódico británico The Times. El profesional ha volcado buena parte de su carrera al análisis de las vivencias que manifiestan los pacientes cuando su estado físico se encuentra en una fase de deterioro irreversible.

Según observaciones vertidas por Kerr, el equipo de enfermería suele identificar ciertos patrones de comportamiento a medida que el desenlace se aproxima. Entre las manifestaciones habituales, destacan los testimonios de enfermos que afirman percibir la presencia de personas fallecidas, predominantemente familiares o seres queridos con quienes mantuvieron un lazo afectivo profundo.

El consuelo en el tramo final y la distinción de otros fenómenos

La literatura médica define estas vivencias como sueños y visiones del final de la vida. Para los convalecientes, tales imágenes resultan tan reales como cualquier vivencia cotidiana. Entre las situaciones que se reiteran en las observaciones clínicas se encuentran:



Entablar conversaciones o ver a familiares que ya han fallecido.

Evocar episodios con una fuerte carga emocional o significado personal.

Sentir la compañía constante de personas ausentes.

Experimentar sensaciones de alivio, consuelo y serenidad.

Enfermera. Foto: Commons.

Uno de los episodios registrados por Kerr refiere a una mujer en fase terminal que realizaba gestos de contención y acunaba a un bebé invisible en sus brazos. Al reconstruir su historial personal, se constató que la paciente había sufrido la pérdida de un hijo al momento del parto, décadas atrás.

En este sentido, el especialista enfatiza cómo la memoria puede reconfigurarse en los momentos culminantes. “En la fase terminal, los recuerdos afloran y los pacientes se ven impactados por incidentes y encuentros a los que no habían tenido acceso en su vida cotidiana anterior”, señaló respecto a este fenómeno.

Muestra. El estudio que se publicó el martes analizó pacientes mayores de 18 años que estuvieron internados en cuidados moderados. Foto: Canva

Conviene aclarar que este tipo de vivencias no debe asimilarse a las llamadas experiencias cercanas a la muerte, habituales en personas que sufrieron un paro o estado crítico y lograron ser reanimadas. En este caso, se trata de episodios que se despliegan de forma progresiva en los días previos al deceso. Tampoco se confunden con la lucidez terminal, estado en el que algunos enfermos recuperan repentinamente facultades cognitivas o motoras perdidas antes del desenlace, un aspecto que la ciencia continúa investigando.

En base a El Tiempo/GDA