Qué pasa con tus piernas hinchadas si las mantenés levantadas 5 minutos antes de acostarte, según expertos

¿Y si cinco minutos antes de acostarte pudieran convertirse en una pausa para aliviar la pesadez de las piernas y terminar el día con mayor comodidad? Esa es la propuesta que comparte KinesioMed, un centro especializado en rehabilitación traumatológica y vestibular, que explica, minuto a minuto, qué sucede cuando te acostás y elevás las piernas.

La práctica no requiere equipamiento especial: alcanza con una superficie cómoda y, si hace falta, un almohadón para apoyar la espalda. La explicación del centro se divide en tres etapas, desde el retorno de la sangre hacia el corazón hasta la relajación. Aunque algunos de estos efectos tienen una explicación fisiológica, no todos los beneficios que describe el video están científicamente demostrados.

Según KinesioMed, el primer efecto de elevar las piernas es invertir la acción de la gravedad para facilitar que la sangre y los líquidos acumulados en los tobillos regresen hacia el corazón. La explicación tiene una base fisiológica: la gravedad dificulta el retorno de la sangre desde las piernas, especialmente después de pasar muchas horas de pie o sentado. Elevarlas puede facilitar ese retorno y ayudar a disminuir la hinchazón leve.

La Clínica Mayo incluye la elevación de las extremidades por encima del nivel del corazón entre las medidas que pueden aliviar el edema, es decir, la acumulación de líquido en los tejidos. El efecto, sin embargo, depende de la causa de la hinchazón y de las características de cada persona.

KinesioMed plantea que, al llegar al tercer minuto, el flujo sanguíneo alcanza el abdomen, mejora la digestión y le da un descanso al corazón, con una posible reducción de la presión arterial. Lo que puede aportar esta postura es una pausa física después de una jornada exigente, especialmente para quienes sienten las piernas cansadas o pesadas al final del día.

Foto: Pxhere.

La última etapa de la propuesta se centra en la relajación. KinesioMed sostiene que mantener las piernas elevadas durante los dos minutos finales activa el sistema nervioso parasimpático, asociado con funciones de descanso y recuperación, y que esto ayuda a reducir el estrés y aliviar los dolores de cabeza tensionales.

Así, reservar unos minutos para bajar el ritmo, respirar sin apuro y desconectarse de las exigencias del día puede convertirse en un pequeño ritual nocturno. La clave está en entenderlo como una práctica de descanso, no como un tratamiento para la ansiedad, la hipertensión o los dolores de cabeza.

Para incorporar esta postura a la rutina antes de acostarse, KinesioMed recomienda buscar una posición cómoda y utilizar un almohadón como apoyo para la zona lumbar. La idea es acostarse boca arriba y elevar las piernas sobre almohadones o apoyarlas en una superficie estable, sin generar tensión en la espalda ni molestias en las rodillas. No es necesario mantenerlas completamente verticales: lo importante es que la posición resulte confortable.

Si aparece dolor, hormigueo o entumecimiento, conviene cambiar de postura. Y si la hinchazón de las piernas es persistente, empeora o aparece de manera repentina —en especial si afecta una sola pierna—, es importante consultar con un profesional de la salud, ya que puede tener causas que requieren evaluación médica.